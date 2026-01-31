Страны ЕАЭС приняли решение о беспошлинном ввозе сахара-сырца и медного сырья

В частности, принято решение об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт в Казахстан сахара-сырца в объеме до 100 тыс. тонн сроком до конца 2026 года. Данная мера направлена на обеспечение загрузки казахстанских сахарных заводов сырьем и производство доступного по цене сахара для внутреннего рынка.

В настоящее время основной объем сахара в Казахстане производится из тростникового сырца. При этом в рамках Комплексного плана развития сахарной отрасли предусмотрена поэтапная диверсификация производства, включая строительство новых мощностей по переработке сахарной свеклы. С учетом длительности этого процесса импорт тростникового сырца остается необходимым условием стабильной работы отрасли.

Кроме того, до конца 2026 года от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождается импорт в Казахстан штейна медного и меди цементационной в совокупном объеме до 2,5 тыс. тонн. Решение принято в целях поддержки предприятий цветной металлургии за счет оптимизации затрат на приобретение сырья и повышения конкурентоспособности готовой продукции.

В Казахстане цементационную медь производит ТОО «Казцинк», которое одновременно является производителем и потребителем данной продукции. Годовая потребность предприятия в штейне медном и меди цементационной составляет порядка 1,8 тыс. тонн. Обнуление ставки ввозной таможенной пошлины позволит увеличить объем закупок сырья за счет снижения фискальной нагрузки и минимизации издержек.

Принято решение об обнулении сроком на три года ввозных таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых в Казахстан и другие страны ЕАЭС, предназначенных для обработки текстильных материалов, кожи, меха и других материалов химической промышленности.

Также на Совете ЕЭК договорились до 15 мая 2026 года освободить от таможенных пошлин на ввоз в Казахстан вишни (500 тонн), абрикосов (3 тыс. тонн), черешни (1,5 тыс.тонн), сливы (1,5 тыс. тонн).

Участники заседания Совета ЕЭК договорились оказывать финансовую поддержку для совместных кооперационных проектов в сфере АПК. Такая возможность будет доступна для сельскохозяйственных предприятий стран-участниц ЕАЭС после внесения необходимых поправок в право ЕАЭС.

Напомним, в этом году Казахстан принял председательство в Евразийском экономическом союзе. Открывая в Москве заседание первого в этом году заседания Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин обозначил ключевые ориентиры казахстанского председательства.