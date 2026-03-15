    17:21, 15 Март 2026 | GMT +5

    Страна делает выбор: что думают казахстанцы о референдуме

    15 марта проходит референдум по новой Конституции Республики Казахстан. Корреспонденты агентства Kazinform спросили жителей регионов, с каким настроением они пришли на избирательные участки.

    Фото: Kazinform

    Одна из участниц референдума отметила, что пришла на избирательный участок № 935 в Туркестане, чтобы сделать свой выбор, подчеркнув важность этого дня для будущего страны.

    — С утра в хорошем настроении пришла проголосовала. Референдум важен для дальнейшего развития Казахстана, — сказала жительница города.

    Молодые избиратели в Акмолинской области отметили, что отданный голос на выборах — вклад в будущее страны.

    — Я голосую, потому что мой выбор может стать частичкой чего-то большего. Плюс хочу внести вклад в будущее Казахстана, — заявил молодой человек.

    О важности выбора говорят и в области Жетысу — жительница Талдыкоргана активную гражданскую позицию проявляет уже не первый раз.

    — С семьей сходили сегодня на голосование. Мы активные участники таких мероприятий, — рассказала она.

    Житель Петропавловска отметил, что считает участие в референдуме гражданским долгом каждого казахстанца. По его словам, в такие моменты решается судьба страны, поэтому он лично пришёл на избирательный участок и сделал свой выбор.

    — На участке наблюдается высокая явка — люди приходят семьями, среди них много представителей старшего поколения. Это свидетельствует об ответственном отношении граждан к будущему страны, — заявил он.

    Мнение казахстанцев из разных уголков страны показывает, что для людей участие в референдуме имеет особую ценность. Участие в голосовании стало не только личным решением, но и своеобразной семейной традицией.

    Люди приходят на участки вместе с родными, обсуждают важность события и демонстрируют пример ответственности за будущее страны. 

    Напомним, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции. Участки в регионах страны начали свою работу с 7 часов утра.

    Явка избирателей на референдум по новой Конституции к 16:00 составила более 64%.

    Ранее сообщалось, что впервые на голосовании принимают участие тысяча молодых избирателей. 

    Теги:
    Опрос Регионы Общество Конституционная реформа Референдум-2026
    Дарья Аверченко
