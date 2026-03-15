Страна делает выбор: что думают казахстанцы о референдуме

Одна из участниц референдума отметила, что пришла на избирательный участок № 935 в Туркестане, чтобы сделать свой выбор, подчеркнув важность этого дня для будущего страны.

— С утра в хорошем настроении пришла проголосовала. Референдум важен для дальнейшего развития Казахстана, — сказала жительница города.

Молодые избиратели в Акмолинской области отметили, что отданный голос на выборах — вклад в будущее страны.

— Я голосую, потому что мой выбор может стать частичкой чего-то большего. Плюс хочу внести вклад в будущее Казахстана, — заявил молодой человек.

О важности выбора говорят и в области Жетысу — жительница Талдыкоргана активную гражданскую позицию проявляет уже не первый раз.

— С семьей сходили сегодня на голосование. Мы активные участники таких мероприятий, — рассказала она.

Житель Петропавловска отметил, что считает участие в референдуме гражданским долгом каждого казахстанца. По его словам, в такие моменты решается судьба страны, поэтому он лично пришёл на избирательный участок и сделал свой выбор.

— На участке наблюдается высокая явка — люди приходят семьями, среди них много представителей старшего поколения. Это свидетельствует об ответственном отношении граждан к будущему страны, — заявил он.

Мнение казахстанцев из разных уголков страны показывает, что для людей участие в референдуме имеет особую ценность. Участие в голосовании стало не только личным решением, но и своеобразной семейной традицией.

Люди приходят на участки вместе с родными, обсуждают важность события и демонстрируют пример ответственности за будущее страны.

Напомним, в Казахстане проходит референдум по проекту новой Конституции. Участки в регионах страны начали свою работу с 7 часов утра.

Явка избирателей на референдум по новой Конституции к 16:00 составила более 64%.

Ранее сообщалось, что впервые на голосовании принимают участие тысяча молодых избирателей.