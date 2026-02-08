Страховой рынок Казахстана вырос на четверть и принес 246 млрд тенге прибыли

Как сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка РК по состоянию на 1 января 2026 года в стране работают 25 страховых организаций, из которых 10 специализируются на страховании жизни. За год активы страхового сектора выросли на 25,1% и достигли 3,9 трлн тенге. Основной рост пришелся на доходы от страховой деятельности и инвестиции в ценные бумаги, доля которых в структуре активов составила почти 75%.

Обязательства страховых компаний увеличились на 28,7% до 2,8 трлн тенге, а собственный капитал — на 16,7%, до 1,1 трлн тенге. Чистая прибыль отрасли составила 245,6 млрд тенге.

Рост страховых премий обеспечили, прежде всего, добровольные программы. Личное страхование принесло 846,4 млрд тенге (+6,2%), имущественное страхование — 576,4 млрд тенге (+25,8%). Премии по обязательному страхованию составили 271,8 млрд тенге (+8%).

За 2025 год казахстанские страховые компании произвели 1,7 млн выплат, при этом больше всего увеличились выплаты по имущественному страхованию — на 40,9%.

В целом эти данные показывают, что страховой сектор Казахстана продолжает активно развиваться, укрепляя финансовую устойчивость и расширяя страховую защиту населения и бизнеса.

