Автострахование-2026: что изменится для казахстанских водителей

Как они повлияют на стоимость страхового полиса и бюджет автолюбителей?

Стоимость полиса: базовая ставка

Базовая стоимость договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в 2026 году составит около 8 217 тенге. Рост стоимости обусловлен увеличением месячного расчётного показателя (МРП), который с 1 января 2026 года установлен в размере 4 325 тенге.

Следует учитывать, что базовая стоимость является отправной величиной, а итоговая стоимость полиса формируется с применением корректирующих коэффициентов, в том числе с учетом:

региона регистрации транспортного средства;

возраста и водительского стажа;

типа транспортного средства;

наличия страховых случаев по вине застрахованного.

Поправочные коэффициенты

С 1 января 2026 года применяются обновленные значения поправочных коэффициентов, сформированные с учетом статистики убыточности каждого региона.

В регионах с высокой аварийностью страховка будет дороже. В отдельных регионах останутся на прежнем уровне. Это значит, что даже при одинаковой базовой стоимости, страховка в разных регионах будет стоить по-разному.

Новички за рулем: страховка станет доступнее

Одним из важных изменений станет пересмотр условий страхования для водителей, впервые оформляющих автостраховку. С 2026 года для новых страхователей предусмотрено снижение тарифных ставок. Эта мера направлена на снижение барьеров при оформлении полиса для тех, кто впервые садится за руль. Такой подход способствует развитию культуры страхования, повышению ответственности на дорогах и увеличению доступности обязательного страхования.

На что обратить внимание при оформлении страхового договора

Лицензия страховщика — убедитесь, что страховая компания имеет действующую лицензию, выданную Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК.

Условия страхового случая — в договоре должно быть четко прописано: в каких ситуациях вы получаете выплату, какие риски покрываются, а какие исключаются.

Размер страховой суммы и лимиты — проверьте максимальные выплаты по вашему полису.

Коэффициенты бонус-малус (для обязательного страхования) — узнайте, какой класс страхования к вам применен, как ваши ДТП или иные критерии повлияли на формирование тарифа.

Документы и процедура подачи заявки в случае страхового случая — какие документы нужно предоставить, в какой срок нужно сообщить о событии как будет проводиться оценка ущерба и куда обращаться в спорных случаях

Проверка данных при заключении договора страхования — перед подписанием договора убедитесь, что все указанные вами сведения внесены правильно. К примеру, указан ли верно регион, где вы обычно используете автомобиль, специфика его использования и пр. Если вы предоставили неправильные или недостоверные данные при заключении договора, страховая компания может отказать в выплате.

Обязательное автострахование — это не формальность, а важный инструмент финансовой защиты владельцев транспортных средств перед третьими лицами. Оно обеспечивает ответственность за причиненный ущерб другим участникам дорожного движения, помогая избежать больших затрат из собственного кармана в случае ДТП.

