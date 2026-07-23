Страхи мешают развитию донорства органов в Казахстане — Минздрав

Основной причиной отказов казахстанцев от посмертного донорства остаются страхи и недостаток информации, считают в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для повышения доверия к системе в стране усиливают информационно-разъяснительную работу и межведомственное взаимодействие, об этом сообщила заместитель директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Назгуль Жилгельдина на брифинге в СЦК.

По ее словам, многие граждане опасаются, что зарегистрированное согласие на посмертное донорство может повлиять на качество оказываемой им медицинской помощи.

— Самое главное — это информационная работа. Большинство людей, которые отказываются от посмертного донорства, делают это из-за страха. Они боятся, что не смогут получить медицинскую помощь в полном объеме. Именно поэтому мы усиливаем информационно-разъяснительную работу и межведомственное взаимодействие, — сказала Назгуль Жилгельдина.

Она отметила, что для повышения доверия населения важно не только информировать граждан о законодательстве и порядке донорства, но и обеспечивать доступность медицинской помощи.

По словам Жилгельдиной, в просветительской работе участвуют не только медики, но и люди, которые лично столкнулись с трансплантацией.

— Очень важно, чтобы о своем опыте рассказывали сами пациенты и люди, прошедшие через трансплантацию. Их истории помогают лучше понять, что донорство — это возможность спасти жизнь, — подчеркнула она.

Ранее в Минздраве рассказали, как пример первых лиц может изменить отношение общества к посмертному донорству в Казахстане.