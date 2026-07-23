Решение Аиды Балаевой о посмертном донорстве может повысить доверие казахстанцев – Минздрав

После публичного согласия Заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой на посмертное донорство в обществе может усилиться доверие к системе трансплантации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Такой пример со стороны представителей руководства страны способен положительно повлиять на отношение граждан к донорству органов, считает директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Айдар Ситказинов.

По его словам, подобная практика широко применяется в зарубежных странах, где представители государственных органов также открыто выражают свою позицию по вопросу посмертного донорства.

— Я думаю, это поможет. Если взять пример европейских стран, например Великобритании, там представители руководства страны также давали свое волеизъявление. Это одно из направлений, которое может способствовать повышению доверия, — отметил Айдар Ситказинов на брифинге СЦК.

При этом он подчеркнул, что для развития культуры органного донорства необходим комплексный подход с участием не только государства, но и медицинского сообщества, общественных и неправительственных организаций.

По мнению Ситказинова, публичное волеизъявление первых лиц может стать примером для других руководителей.

— То, что вице-премьер выразила свое согласие на посмертное донорство, я думаю, станет таким толчком для наших руководителей, которые, возможно, последуют этому примеру и также публично заявят о своем решении, — добавил он.

Ранее Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева согласилась стать посмертным донором.