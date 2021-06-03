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    20:51, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Стоящие в очереди на жилье две тысячи алматинцев могут получить квартиры

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два миллиарда тенге выделено из местного бюджета на выдачу жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса двух тысяч алматинцев, стоящих в очереди на жилье. Об этом в прямом эфире на телеканале Алматы сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    31 мая 2021 года маслихат города определил размер жилищных сертификатов в размере одного млн тенге на безвозмездной и безвозвратной основе очередникам города следующих категорий:

    инвалиды I и II групп;

    семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

    дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    многодетные семьи.

    Сертификаты могут быть использованы в рамках Государственной программы «Нұрлы жер» по направлениям «Шаңырақ» (5-10-20) и «Бақытты отбасы» (2-10-20).

    На сегодня данное решение находится на регистрации в департаменте юстиции города. Прием заявлений начнется после регистрации решения и будет осуществляться через управление жилищной политики Алматы. Информацию о начале приема необходимо отслеживать на сайте управления.

    Для получения сертификата горожане, прошедшие предварительную оценку платежеспособности в АО «Отбасы банк», обращаются с заявлением и документами, предусмотренными стандартом государственной услуги «Выдача жилищных сертификатов». В том числе заявление по форме; документ, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи; справка о доходах за последние 6 месяцев; справка с места работы; письмо банка об одобрении выдачи жилищного займа.

    В случае одобрения после подписания с претендентом соглашения о предоставлении жилищного сертификата сумма жилищного сертификата будет перечислена на сберегательный счет заявителя.

    Жилищный сертификат предоставляется горожанам, получившим одобрение на выдачу жилищного займа, чей доход за последние 6 месяцев не превышает 106 336 тенге на каждого члена семьи.

    По состоянию на 1 июня 2021 года по городу на учете нуждающихся в жилище по предусмотренным проектом категориям состоят 9 136 граждан:

    инвалиды I и II групп – 2 726 граждан;

    семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, – 1 443 гражданина;

    дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 1 879 граждан;

    многодетные семьи – 3 088 граждан.


    Теги:
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