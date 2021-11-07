Столярный цех тушили при помощи тепловизоров в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы при помощи тепловизоров сдержали огонь на разгоревшемся складе с деревянными изделиями и пиломатериалами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
7 ноября в 01:21 пожарные расчеты ДЧС Алматы в количестве 15 единиц техники, более 50 человек личного состава выехали по повышенному рангу вызова по адресу Айша биби, 387а, на сообщение о пожаре в столярном цехе с деревянными изделиями.
«По прибытии через шесть минут первых пожарных расчетов обнаружено горение в цехе по обработке деревянной продукции. Конструктивными особенностями цеха явилось наличие скрытых пустот между верхним бетонным покрытием здания и подвесным потолком, заполненным в качестве утеплителя золой. В результате чего огонь перешёл за потолочное пространство и начал распространяться по зольным остаткам. Создалась угроза распространения на соседние помещения с деревом, лесоматериалами.
Для ликвидации пожара и проливки конструкций пожарным пришлось вскрывать подвесной потолок в разных местах. Для обнаружения скрытых очагов горения очага пожара применялись тепловизоры», - сообщили подробности в ДЧС.
Принятыми мерами пожар локализован за 21 минуту с момента прибытия, в 02:07 ночи ликвидировали на общей площади 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Удалось отстоять более 90 процентов склада с товарно-материальными ценностями. Общая площадь цеха ИП - 500 кв.м.
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