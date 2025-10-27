Столкнулись с «хейтом»: главный тренер «Астаны» подвел итоги сезона

— Последний матч сезона, понимали, что будет сложно. Играли две лучшие команды чемпионата. По игре: до пропущенного гола особых моментов у «Кайрата» не было. Мы забили быстрый гол, после чего пришлось немного перестроиться, так как «Кайрат» начал давить, подниматься выше, играть активнее. По ошибке, где мы пропустили гол, там, конечно, сказалась скорость Дастана Сатпаева. Потом, после этого мы сразу побежали вперед, получили еще две кантратаки, где «Кайрат» мог забить. Мы пытались изменить игру, в конце у нас было два ключевых момента. К сожалению, в последней атаке попали в перекладину и упустили чемпионство, — сказал он.

Наставник подчеркнул, что команда сильно расстроена итогом сезона, но поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил атмосферу на трибунах, выразив надежду, что в будущем такая же футбольная поддержка будет в каждом городе страны.

Бабаян также заявил, что в последние недели команда испытывала серьезное давление и столкнулась с волной критики. По его словам, после победы над «Актобе» (5:3) в адрес «Астаны» в соцсетях начался поток негативных публикаций.

— Фантастический хейт был на «Астану» перед этим матчем. Со всех сторон давление, пишут что попало — что сдали игру, обвиняли вратарей… Люди подают это в прессу, вводят людей в заблуждение. Это было и в том году, когда мы играли с «Актобе». Здесь, после победы над «Актобе», мы вышли на первое место, и опять пошел хейт, давление… Сразу начали выпускать публикации, которые вводят в заблуждение всю общественность, используются двойные стандарты. Есть один паблик — перегибает палку. Когда мы забиваем пять — пишут, что договорной матч. Когда «Кайрату» забивают пять — пишут, что машину вратарю. Понятно, что это фантастика. Клуб и ребята понимали, что идут хейт и давление. Но нужно уметь бороться с этим, когда на нас искусственно давят и при этом закрывают глаза на очевидные вещи, — сказал Бабаян.

В завершение Григорий Бабаян отметил, что подобные ситуации вредят развитию футбола в стране.

Отметим, что матч «Кайрат» — «Астана» завершился вничью — 1:1, однако чемпионский титул достался алматинцам благодаря первому месту в турнирной таблице.