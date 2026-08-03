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    Столкновение пожарных вертолетов произошло к западу от Афин

    Два пожарных вертолета столкнулись в воздухе во время тушения крупного лесного пожара к западу от Афин. Один из них потерпел крушение, продолжаются поиски второго экипажа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.

    столкновение вертолетов греция
    Фото: Белта

    По предварительным данным, один из вертолетов после столкновения загорелся и упал, второй совершил вынужденную посадку.

    Известно, что пилотами обоих воздушных судов являются граждане Румынии, а помощниками пилотов — граждане Греции.

    Членов одного из экипажей удалось обнаружить. Их доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Судьба второго экипажа пока остается неизвестной.

    Как сообщили в пожарной службе Греции, сразу после происшествия были мобилизованы силы для проведения поисково-спасательной операции, которая до сих пор продолжается.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Белта.

    Ранее сообщалось, что лесные пожары в Греции уничтожили 12 тысяч гектаров земли, погибли трое пожарных.

    Пожар Вертолет В мире Происшествия Мировые новости Греция
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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