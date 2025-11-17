Столичный школьник создал умного робота, который собирает кубик Рубика за минуту
В Астане учащийся 7 класса школы-лицея №38 имени Алимхана Ермекова Шахназар Камалов представил проект умного робота, способного за минуту полностью автоматически собрать «Кубик Рубика», передает официальный сайт столичного акимата.
Проект создан на основе конструктора LEGO Mindstorms EV3. Основная задача робота-быстро и точно собрать кубик Рубика, который признан сложной логической задачей. Специальные датчики сканируют каждый аспект Куба и определяют цвета. В результате анализа полученной информации робот выбирает наиболее эффективный алгоритм и выполняет процесс сбора.
Программирование реализовано на платформе EV3 Classroom на языке Python. Это позволило ученику развить навыки алгоритмического мышления, решать инженерные задачи, а также с точностью управлять каждым углом и вращением движения робота.
— В настоящее время робототехника — одно из важнейших направлений, в котором переплетаются искусственный интеллект и инженерия. Подобные проекты не только повышают техническую грамотность учащихся, но и укрепляют их творческие способности и интерес к науке и технологиям, — говорится в сообщении акимата.
Работа Шахназара — яркое проявление настойчивости и исканий молодого таланта. Проект повысил его интерес к программированию и техническому моделированию и внес большой вклад в развитие логического и аналитического мышления. В будущем, путем дальнейшего усовершенствования этого робота, у ученика будет больше возможностей для создания новых, более сложных механизмов.
