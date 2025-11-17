РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Столичный школьник создал умного робота, который собирает кубик Рубика за минуту

    В Астане учащийся 7 класса школы-лицея №38 имени Алимхана Ермекова Шахназар Камалов представил проект умного робота, способного за минуту полностью автоматически собрать «Кубик Рубика», передает официальный сайт столичного акимата.

    робототехника, робот
    Коллаж: Kazinform / акимат Астаны

    Проект создан на основе конструктора LEGO Mindstorms EV3. Основная задача робота-быстро и точно собрать кубик Рубика, который признан сложной логической задачей. Специальные датчики сканируют каждый аспект Куба и определяют цвета. В результате анализа полученной информации робот выбирает наиболее эффективный алгоритм и выполняет процесс сбора.

    Программирование реализовано на платформе EV3 Classroom на языке Python. Это позволило ученику развить навыки алгоритмического мышления, решать инженерные задачи, а также с точностью управлять каждым углом и вращением движения робота.

    — В настоящее время робототехника — одно из важнейших направлений, в котором переплетаются искусственный интеллект и инженерия. Подобные проекты не только повышают техническую грамотность учащихся, но и укрепляют их творческие способности и интерес к науке и технологиям, — говорится в сообщении акимата.

    Работа Шахназара — яркое проявление настойчивости и исканий молодого таланта. Проект повысил его интерес к программированию и техническому моделированию и внес большой вклад в развитие логического и аналитического мышления. В будущем, путем дальнейшего усовершенствования этого робота, у ученика будет больше возможностей для создания новых, более сложных механизмов.

    Раее сообщалось, что свыше миллиона казахстанских мам и пап освоили навыки осознанного родительства. 

    Теги:
    Образование Астана Роботы Робототехника школа
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают