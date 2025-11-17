Столичный школьник создал умного робота, который собирает кубик Рубика за минуту

Проект создан на основе конструктора LEGO Mindstorms EV3. Основная задача робота-быстро и точно собрать кубик Рубика, который признан сложной логической задачей. Специальные датчики сканируют каждый аспект Куба и определяют цвета. В результате анализа полученной информации робот выбирает наиболее эффективный алгоритм и выполняет процесс сбора.

Программирование реализовано на платформе EV3 Classroom на языке Python. Это позволило ученику развить навыки алгоритмического мышления, решать инженерные задачи, а также с точностью управлять каждым углом и вращением движения робота.

— В настоящее время робототехника — одно из важнейших направлений, в котором переплетаются искусственный интеллект и инженерия. Подобные проекты не только повышают техническую грамотность учащихся, но и укрепляют их творческие способности и интерес к науке и технологиям, — говорится в сообщении акимата.

Работа Шахназара — яркое проявление настойчивости и исканий молодого таланта. Проект повысил его интерес к программированию и техническому моделированию и внес большой вклад в развитие логического и аналитического мышления. В будущем, путем дальнейшего усовершенствования этого робота, у ученика будет больше возможностей для создания новых, более сложных механизмов.

