Столичные налогоплательщики задолжали государству более 100 млрд тенге

Статистику представил руководитель управления по работе с задолженностью ДГД Аймахан Енбаев на брифинге в РСК.

— По данным на 5 декабря 2025 года, общая сумма налоговой задолженности по городу Астана составляет 103 млрд тенге, из которых 58 млрд тенге — недоимка. С начала текущего года налоговыми органами взыскано 10 млрд тенге, — отметил он.

Енбаев также напомнил, что с 2026 года вступают в силу нормы нового Налогового кодекса, которые упростят порядок взыскания налоговых долгов и сделают администрирование более прозрачным.

В новом кодексе вводится четкая градация мер принудительного взыскания в зависимости от суммы задолженности. Это позволит избежать ситуаций, когда из-за небольшого долга бизнес сталкивается с блокировкой операций.

Если задолженность не превышает 20 МРП (86 500 тенге), налоговики ограничатся минимальными мерами, такими как начисление пени и направление извещения налогоплательщику. Блокировку банковских счетов в таком случае не применяют.

— При сумме задолженности от 20 до 45 МРП (86 500 — 194 625 тенге) налоговый орган направляет уведомление, а в случае его неисполнения приостанавливает расходные операции по банковским счетам. Также возможно выставление инкассовых распоряжений для погашения задолженности, — пояснил Енбаев.

Если задолженность превышает 45 МРП (176 940 тенге), налоговики переходят к более жестким мерам — описывают имущество налогоплательщика для последующей продажи на торгах.

Ранее в Комитете государственных доходов разъяснили, как компании должны исполнять налоговые обязательства при ликвидации или прекращении деятельности.