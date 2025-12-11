РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:16, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Столичные налогоплательщики задолжали государству более 100 млрд тенге

    В департаменте государственных доходов рассказали о ситуации с налоговой задолженностью в Астане и о новых правилах взыскания долгов, которые начнут действовать с 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги налоги калькулятор
    Фото: pexels

    Статистику представил руководитель управления по работе с задолженностью ДГД Аймахан Енбаев на брифинге в РСК.

    — По данным на 5 декабря 2025 года, общая сумма налоговой задолженности по городу Астана составляет 103 млрд тенге, из которых 58 млрд тенге — недоимка. С начала текущего года налоговыми органами взыскано 10 млрд тенге, — отметил он.

    Енбаев также напомнил, что с 2026 года вступают в силу нормы нового Налогового кодекса, которые упростят порядок взыскания налоговых долгов и сделают администрирование более прозрачным.

    В новом кодексе вводится четкая градация мер принудительного взыскания в зависимости от суммы задолженности. Это позволит избежать ситуаций, когда из-за небольшого долга бизнес сталкивается с блокировкой операций.

    Если задолженность не превышает 20 МРП (86 500 тенге), налоговики ограничатся минимальными мерами, такими как начисление пени и направление извещения налогоплательщику. Блокировку банковских счетов в таком случае не применяют.

    — При сумме задолженности от 20 до 45 МРП (86 500 — 194 625 тенге) налоговый орган направляет уведомление, а в случае его неисполнения приостанавливает расходные операции по банковским счетам. Также возможно выставление инкассовых распоряжений для погашения задолженности, — пояснил Енбаев.

    Если задолженность превышает 45 МРП (176 940 тенге), налоговики переходят к более жестким мерам — описывают имущество налогоплательщика для последующей продажи на торгах.

    Ранее в Комитете государственных доходов разъяснили, как компании должны исполнять налоговые обязательства при ликвидации или прекращении деятельности. 

    Теги:
    Малый и средний бизнес Бизнес Астана Налоги Налоговый кодекс
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают