Какую ответственность несут учредители при ликвидации компаний, разъяснили в Минфине РК

Речь идет о приказе министра финансов № 654 «О некоторых вопросах исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками». В частности, вопросы у общества вызвали нормы о погашении налоговой задолженности ликвидируемых компаний за счет учредителей.

Однако, как пояснил руководитель управления государственных услуг КГД Думан Кансеитов, приказ не нарушает действующее законодательство и не вводит новых обязательств для учредителей.

По его словам, документ лишь определяет порядок исполнения норм. О расширении полномочий налоговых органов речи не идет.

— Мы разъясняем, что данный приказ ничего нового не вводит. Этот приказ принят для реализации норм Налогового кодекса, которые вступают в силу с 1 января 2026 года. Он описывает порядок, как компании должны исполнять налогообязательства при ликвидации или прекращении деятельности, — подчеркнул глава управления.

В Комитете подчеркнули, что основной принцип остается неизменным: если у компании имеются налоговые долги, они взыскиваются в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом.

— Если имущества компании недостаточно, ответственность учредителей наступает только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан. Это правило существовало в законодательстве и раньше: в Налоговом кодексе, в Гражданском кодексе и в законе «О банкротстве и реабилитации». Данный приказ повторяет эти нормы, не расширяя полномочий органов государственных доходов, — отметил Кансеитов.

Как уточнили в ведомстве, действующее законодательство уже определяет условия, при которых учредители могут быть привлечены к ответственности.

— Учредитель может быть привлечен к субсидиарной солидарной ответственности только после признания компании банкротом по конкретным обстоятельствам, например, преднамеренное доведение компании до банкротства, выводы или сокрытия имущества, — пояснили в КГД.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов в эфире JJ Studio сообщил о послаблениях для бизнеса в части налоговых проверок, пени и штрафов, а также о том, на кого будет распространяться специальный налоговый режим со вступлением нового Налогового кодекса в силу с 1 января 2026 года.