РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Столичные мастера джиу-джитсу стали чемпионами мира

    Столичные мастера джиу-джитсу завоевали шесть золотых медалей на чемпионате мира, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    джиу-джитсу
    Фото: акимат Астаны

    В Бангкоке, Королевство Таиланд, завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди взрослых и U21, U18, U16. В этом году в соревнованиях приняли участие 1095 спортсменов из 59 стран мира.

    Сборная столицы показала высокий результат, завоевав в общем зачете 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

    Чемпионы Астаны:
    * Мерей Кабдоллаев-U21, 85 кг, неваза;
    * Абдрахман Алиакпаров-U16, 77 кг, неваза;
    * Кемаль Рузахунов-U16, 69 кг, неваза;
    * Али Алибек-U16, +77 кг, неваза;
    * Линара Безрукова-U16, 57 кг, неваза;
    * Анеля Цой-U18, 48 кг, неваза.

    Серебряные призеры:
    * Бекзат Казтаев-взрослые, 56 кг, неваза;
    * Камила Капан-U18, 52 кг, неваза.

    Бронзовый призер:
    * Жамиля Мехдиева-U16, 48 кг, неваза.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана одержала беспрецедентную победу на чемпионате Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш), впервые в истории завоевав золотую медаль в дисциплине «блочный лук». 

    Теги:
    Спорт Чемпион мира Астана
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают