Столичные мастера джиу-джитсу стали чемпионами мира

В Бангкоке, Королевство Таиланд, завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди взрослых и U21, U18, U16. В этом году в соревнованиях приняли участие 1095 спортсменов из 59 стран мира.

Сборная столицы показала высокий результат, завоевав в общем зачете 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Чемпионы Астаны:

* Мерей Кабдоллаев-U21, 85 кг, неваза;

* Абдрахман Алиакпаров-U16, 77 кг, неваза;

* Кемаль Рузахунов-U16, 69 кг, неваза;

* Али Алибек-U16, +77 кг, неваза;

* Линара Безрукова-U16, 57 кг, неваза;

* Анеля Цой-U18, 48 кг, неваза.

Серебряные призеры:

* Бекзат Казтаев-взрослые, 56 кг, неваза;

* Камила Капан-U18, 52 кг, неваза.

Бронзовый призер:

* Жамиля Мехдиева-U16, 48 кг, неваза.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана одержала беспрецедентную победу на чемпионате Азии по стрельбе из лука в Дакке (Бангладеш), впервые в истории завоевав золотую медаль в дисциплине «блочный лук».