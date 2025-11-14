Столичные мастера джиу-джитсу стали чемпионами мира
Столичные мастера джиу-джитсу завоевали шесть золотых медалей на чемпионате мира, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В Бангкоке, Королевство Таиланд, завершился чемпионат мира по джиу-джитсу среди взрослых и U21, U18, U16. В этом году в соревнованиях приняли участие 1095 спортсменов из 59 стран мира.
Сборная столицы показала высокий результат, завоевав в общем зачете 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
Чемпионы Астаны:
* Мерей Кабдоллаев-U21, 85 кг, неваза;
* Абдрахман Алиакпаров-U16, 77 кг, неваза;
* Кемаль Рузахунов-U16, 69 кг, неваза;
* Али Алибек-U16, +77 кг, неваза;
* Линара Безрукова-U16, 57 кг, неваза;
* Анеля Цой-U18, 48 кг, неваза.
Серебряные призеры:
* Бекзат Казтаев-взрослые, 56 кг, неваза;
* Камила Капан-U18, 52 кг, неваза.
Бронзовый призер:
* Жамиля Мехдиева-U16, 48 кг, неваза.
