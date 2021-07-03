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Столица возникла благодаря Елбасы и упорному труду миллионов казахстанцев - Президент

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июля 2021, 20:45
Столица возникла благодаря Елбасы и упорному труду миллионов казахстанцев - Президент

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага, традиционно открывающей праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню столицы, передает МИА «Казинформ».

Обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Государственный флаг и главный город страны являются яркими символами единства казахстанской нации.

«Флагман современного Казахстана – это наша столица. Центральный мегаполис страны стал настоящим прорывом в будущее, примером общенациональной мобилизации и истинного патриотизма. Возникший благодаря Первому Президенту – Елбасы и упорному труду миллионов казахстанцев, он является гордостью нашего народа. Именно здесь бьется сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются все судьбоносные решения, рождаются вдохновляющие идеи и воплощаются в жизнь уникальные проекты», – отметил Президент.


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