    13:15, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Стоимость ремонта дороги в Актобе снизили на 300 млн тенге после вмешательства прокуратуры

    В Актобе предотвратили необоснованное расходование бюджетных средств, передает агенство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

    Фото: Pexels

    Прокуратурой области предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 3,2 млрд тенге, предназначенные на строительство и ремонт автодорог, благоустройство территорий и иные социально значимые нужды.

    — Прокуратурой предотвращено необоснованное увеличение стоимости договора по среднему ремонту автомобильной дороги по проспекту А. Молдагуловой в Актобе. В 2022 году между отделом жилищно-коммунального хозяйства Актобе и ТОО «Нұрлы Жол-7» заключен договор на выполнение работ по среднему ремонту указанной дороги на сумму 1 млрд тенге. Однако, без достаточных оснований произведен перерасчет сметной стоимости проекта, в результате чего сумма договора увеличена до 1,3 млрд тенге, — говорится в сообщении.

    Благодаря вмешательству прокурорского надзора сумма договора была снижена на 300 млн тенге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.

    Ранее предприятие выплатило 267,9 млн тенге после вмешательства прокуратуры в Рудном.

    Анастасия Палагутина
    Автор
