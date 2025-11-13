Стоимость ремонта дороги в Актобе снизили на 300 млн тенге после вмешательства прокуратуры
В Актобе предотвратили необоснованное расходование бюджетных средств, передает агенство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру РК.
Прокуратурой области предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 3,2 млрд тенге, предназначенные на строительство и ремонт автодорог, благоустройство территорий и иные социально значимые нужды.
— Прокуратурой предотвращено необоснованное увеличение стоимости договора по среднему ремонту автомобильной дороги по проспекту А. Молдагуловой в Актобе. В 2022 году между отделом жилищно-коммунального хозяйства Актобе и ТОО «Нұрлы Жол-7» заключен договор на выполнение работ по среднему ремонту указанной дороги на сумму 1 млрд тенге. Однако, без достаточных оснований произведен перерасчет сметной стоимости проекта, в результате чего сумма договора увеличена до 1,3 млрд тенге, — говорится в сообщении.
Благодаря вмешательству прокурорского надзора сумма договора была снижена на 300 млн тенге, что позволило предотвратить необоснованное расходование бюджетных средств.
