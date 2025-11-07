Предприятие выплатило 267,9 млн тенге после вмешательства прокуратуры в Рудном

В ходе анализа установлено, что одно из предприятий внесло недостоверные сведения в налоговые декларации, в результате чего в бюджет не поступила сумма в размере 267,9 млн тенге.

По акту прокурорского надзора предприятие полностью возместило недоимку.

Кроме того, должностное лицо фискального органа, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре Костанайской области напомнили, что соблюдение налогового законодательства способствует экономической стабильности и поддержанию социальной справедливости.

