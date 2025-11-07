РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Предприятие выплатило 267,9 млн тенге после вмешательства прокуратуры в Рудном

    Прокуратура Рудного выявила факт уклонения от уплаты акцизов — предприятие внесло недостоверные сведения в декларации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налоги бизнес
    Фото: pixabay

    В ходе анализа установлено, что одно из предприятий внесло недостоверные сведения в налоговые декларации, в результате чего в бюджет не поступила сумма в размере 267,9 млн тенге. 

    По акту прокурорского надзора предприятие полностью возместило недоимку.

    Кроме того, должностное лицо фискального органа, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности.

    В прокуратуре Костанайской области напомнили, что соблюдение налогового законодательства способствует экономической стабильности и поддержанию социальной справедливости.

    Ранее сообщалось о том, что почти миллиард тенге задолжали по налогам жители Восточно-Казахстанской области. Принимаются комплексные меры в отношении граждан, не уплативших транспортный и имущественный налоги,

    Напомним, в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК отметили, что в связи с переходом на новую интегрированную систему налогового администрирования (ИСНА) возможность подачи указанной формы через старый кабинет налогоплательщика будет заблокирована.  

    Теги:
    Рудный Прокуратура Налоги Налоговый кодекс
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают