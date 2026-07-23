Стоимость персональных данных хотят определить в Казахстане

Формирование полноценного рынка данных в Казахстане позволит определить их стоимость и в дальнейшем развивать страхование рисков, связанных с утечками и кибератаками. Об этом на конференции, посвященной реализации положений Цифрового кодекса, сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, передает корреспондент Kazinform.

По его словам, сегодня одним из проблемных вопросов остается отсутствие понятной стоимости данных. Из-за этого определить финансовый ущерб, причиненный конкретному человеку в результате их утечки или утраты, бывает сложно.

— Условно, если мои данные куда-то утекли или каким-то образом пропали с какой-либо платформы, это не означает, что мне был причинен ущерб. Потому что ущерб измеряется в финансовом, денежном выражении. Пока нет стоимости моих данных, нет и конкретного ущерба, нанесенного мне, — пояснил Ростислав Коняшкин.

Одной из важных задач становится формирование легального рынка данных, где они смогут получить определенную экономическую стоимость. По мнению Ростислава Коняшкина, это даст импульс развитию сразу нескольких смежных направлений.

— Для нас очень важно формирование рынка данных и стоимости этих данных. Это повлияет на рынок кибербезопасности, страхование данных, киберрисков, рисков утечек и взломов. Когда мы говорим о формировании рынка, речь идет не только непосредственно о данных, но и о развитии большой экосистемы вокруг них, в том числе в сфере кибербезопасности, — отметил он.

По словам первого вице-министра, страна, которая сможет создать наиболее комфортные и понятные условия для работы с данными, одновременно получит возможность сформировать новый экспортный потенциал. Отдельно Ростислав Коняшкин остановился на взаимодействии государства с частным IT-сектором и стартапами. На первоначальном этапе, по его словам, значительная часть данных для развития нового рынка будет поступать именно от государства.

В связи с этим необходимо выстроить модель, при которой государственные и квазигосударственные организации смогут получать доход от предоставления данных для создания коммерческих продуктов. Полученные средства, в свою очередь, могут реинвестироваться в развитие цифровых сервисов и повышение качества работы с данными.

Ранее сообщалось, как в Казахстане будет работать рынок цифровых данных.