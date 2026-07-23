Как в Казахстане будет работать рынок цифровых данных
В Казахстане создана нормативная база для формирования и функционирования национального рынка цифровых данных. Новые правила определяют, как данные могут использоваться и обмениваться через специальные цифровые платформы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на конференции, посвященной реализации положений Цифрового кодекса, сообщил руководитель Бюро национальной статистики АСПИР РК Максат Турлубаев.
Как отметил спикер, сегодня данные становятся таким же стратегическим активом, как капитал, природные ресурсы и инфраструктура. Они лежат в основе развития искусственного интеллекта, цифровых сервисов, современных управленческих решений и цифровой экономики.
При этом до принятия Цифрового кодекса в Казахстане не существовало единых правил работы платформ, через которые осуществляется обмен продуктами цифровых данных, а отношения между участниками этого рынка не были комплексно урегулированы.
— Развитие искусственного интеллекта, цифровизация государственного управления, рост объемов данных и появление новых цифровых сервисов потребовали формирования современной правовой основы их использования, — отметил глава Бюро нацстатистики.
По его словам, эту задачу призван решить Цифровой кодекс Республики Казахстан, который в январе текущего года был подписан Президентом и вступил в силу в июле.
В частности, впервые на законодательном уровне определены правовой статус платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных, само понятие продукта цифровых данных, полномочия уполномоченного органа по развитию экономики данных, а также основные принципы функционирования этого рынка.
— Таким образом, создан фундамент для формирования современной экономики данных в Казахстане, — подчеркнул Максат Турлубаев.
Согласно новым нормам, платформа обмена и оборота продуктов цифровых данных представляет собой цифровую площадку, которая обеспечивает доступ к таким продуктам для их обмена и использования.
Под продуктом цифровых данных понимается агрегированный и обработанный результат обработки данных, пригодный для дальнейшего использования и обмена.
Участниками нового рынка могут выступать поставщики и потребители продуктов цифровых данных, а также собственники и владельцы соответствующих платформ. При этом законодательством предусмотрена защита интеллектуальной собственности и прав правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с такими продуктами.
Основы регулирования деятельности подобных платформ закреплены в статье 31 Цифрового кодекса. Для практической реализации этих положений предусмотрен ряд подзаконных актов. В частности, речь идет о правилах функционирования платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных, критериях их включения в специальный реестр, а также типовой методике оценки стоимости продуктов цифровых данных.