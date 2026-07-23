Как в Казахстане будет работать рынок цифровых данных

В Казахстане создана нормативная база для формирования и функционирования национального рынка цифровых данных. Новые правила определяют, как данные могут использоваться и обмениваться через специальные цифровые платформы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на конференции, посвященной реализации положений Цифрового кодекса, сообщил руководитель Бюро национальной статистики АСПИР РК Максат Турлубаев.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Как отметил спикер, сегодня данные становятся таким же стратегическим активом, как капитал, природные ресурсы и инфраструктура. Они лежат в основе развития искусственного интеллекта, цифровых сервисов, современных управленческих решений и цифровой экономики.

При этом до принятия Цифрового кодекса в Казахстане не существовало единых правил работы платформ, через которые осуществляется обмен продуктами цифровых данных, а отношения между участниками этого рынка не были комплексно урегулированы.

— Развитие искусственного интеллекта, цифровизация государственного управления, рост объемов данных и появление новых цифровых сервисов потребовали формирования современной правовой основы их использования, — отметил глава Бюро нацстатистики.

По его словам, эту задачу призван решить Цифровой кодекс Республики Казахстан, который в январе текущего года был подписан Президентом и вступил в силу в июле.

В частности, впервые на законодательном уровне определены правовой статус платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных, само понятие продукта цифровых данных, полномочия уполномоченного органа по развитию экономики данных, а также основные принципы функционирования этого рынка.

— Таким образом, создан фундамент для формирования современной экономики данных в Казахстане, — подчеркнул Максат Турлубаев.

Согласно новым нормам, платформа обмена и оборота продуктов цифровых данных представляет собой цифровую площадку, которая обеспечивает доступ к таким продуктам для их обмена и использования.

Под продуктом цифровых данных понимается агрегированный и обработанный результат обработки данных, пригодный для дальнейшего использования и обмена.

Участниками нового рынка могут выступать поставщики и потребители продуктов цифровых данных, а также собственники и владельцы соответствующих платформ. При этом законодательством предусмотрена защита интеллектуальной собственности и прав правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с такими продуктами.

Основы регулирования деятельности подобных платформ закреплены в статье 31 Цифрового кодекса. Для практической реализации этих положений предусмотрен ряд подзаконных актов. В частности, речь идет о правилах функционирования платформ обмена и оборота продуктов цифровых данных, критериях их включения в специальный реестр, а также типовой методике оценки стоимости продуктов цифровых данных.