Стоимость переселения из Газы на юг сектора достигает 3 180 долларов

Сообщение об этом Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опубликовало в соцсети американской компании X.

- Стоимость переселения из города Газа, где ведутся интенсивные военные действия Израиля, достигает 3180 долларов. Стоимость транспортировки - 1 000 долларов, покупка семейной палатки - 2 000 долларов, а аренда земли под установку палатки - 180 долларов, - говорится в сообщении.

В БАПОР подчеркнули, что такие затраты вызваны топливным дефицитом, который продолжается уже около семи месяцев из-за израильской блокады, а также препятствиями для доставки гуманитарной помощи в центры агентства.

- Места для размещения переполнены, после почти двух лет войны становится все труднее найти участок для установки палатки. При этом жители Газы лишены возможности получать доход, — отмечается в сообщении.

Израильская армия в последние недели наносит массированные удары по жилым высоткам и многоквартирным домам в городе Газа, чтобы вынудить население перемещаться на юг.

Деятельность БАПОР и обвинения Израиля

БАПОР, финансируемое добровольными взносами государств-членов ООН, с 1950 года обеспечивает палестинских беженцев продовольствием, медицинской помощью, образованием и жильем. Сегодня агентство поддерживает около 5,9 миллиона палестинцев.

Инфраструктура БАПОР, которое уже 25 лет пытается оказать помощь палестинцам, многократно подвергалась атакам, в результате которых были уничтожены тонны продовольствия и медикаментов.

С начала израильских ударов по сектору Газа 7 октября 2023 года израильские власти развернули против БАПОР кампанию дискредитации, утверждая, что 14 сотрудников агентства якобы участвовали в нападениях 7 октября, настаивая на его закрытии.

28 октября израильский кнессет принял законопроект, направленный на запрет деятельности агентства.