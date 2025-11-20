Стоимость мяса в Казахстане выросла на 19,1 процента — сенатор

По ее словам, такой рост можно охарактеризовать как «мясную инфляцию».

По словам парламентария, подорожание обусловлено повышением тарифов, удорожанием кормов, ростом экспортного спроса и активностью перекупщиков. Она отметила, что фермерам зачастую выгоднее реализовывать продукцию за рубежом, где закупочные цены выше, чем на внутреннем рынке.

— Для стабилизации ситуации с мая текущего года введен временный запрет на вывоз маточного поголовья и бычков, который будет действовать до конца октября 2025 года, — уточнила сенатор.

Булавкина подчеркнула, что мясо занимает около 22 процентов в структуре потребительской корзины казахстанцев, поэтому рост цен особенно ощутим для семей с невысокими и фиксированными доходами.

Сенатор также заявила о необходимости дополнительных мер по поддержке отечественных фермеров. По ее мнению, сложившаяся ситуация требует не только оперативного реагирования со стороны правительства, но и заблаговременной, стратегически выверенной бюджетной политики.

Кроме того, за год значительно подорожали и другие товары и услуги: растительное масло — на 19,5 процента, коммунальные услуги — на 17,4 процента, платные услуги — на 15,3 процента, овощи и фрукты — на 12,6 процента.

Ранее в Правительстве пообещали, что будут сдерживать цены на социально значимые продукты.