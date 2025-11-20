Стоимость мяса в Казахстане выросла на 19,1 процента — сенатор
Сенатор Ольга Булавкина сообщила, что в сентябре 2025 года стоимость мяса и мясопродуктов увеличилась на 19,1 процента, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, такой рост можно охарактеризовать как «мясную инфляцию».
По словам парламентария, подорожание обусловлено повышением тарифов, удорожанием кормов, ростом экспортного спроса и активностью перекупщиков. Она отметила, что фермерам зачастую выгоднее реализовывать продукцию за рубежом, где закупочные цены выше, чем на внутреннем рынке.
— Для стабилизации ситуации с мая текущего года введен временный запрет на вывоз маточного поголовья и бычков, который будет действовать до конца октября 2025 года, — уточнила сенатор.
Булавкина подчеркнула, что мясо занимает около 22 процентов в структуре потребительской корзины казахстанцев, поэтому рост цен особенно ощутим для семей с невысокими и фиксированными доходами.
Сенатор также заявила о необходимости дополнительных мер по поддержке отечественных фермеров. По ее мнению, сложившаяся ситуация требует не только оперативного реагирования со стороны правительства, но и заблаговременной, стратегически выверенной бюджетной политики.
Кроме того, за год значительно подорожали и другие товары и услуги: растительное масло — на 19,5 процента, коммунальные услуги — на 17,4 процента, платные услуги — на 15,3 процента, овощи и фрукты — на 12,6 процента.
Ранее в Правительстве пообещали, что будут сдерживать цены на социально значимые продукты.