    18:45, 13 Декабрь 2025 | GMT +5

    ЕС повысит стоимость импорта дешевых товаров

    Страны-члены договорились, что с июля 2026 года каждая посылка стоимостью до 150 евро будет облагаться сбором в размере трех евро, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Как отмечает издание, это решение приняли министры финансов ЕС на встрече в Брюсселе.

    Сбор затронет таких онлайн-ритейлеров, как Shein, Temu, AliExpress, а также Amazon. Взимать пошлину будут национальные таможенные службы.

    До сих пор посылки стоимостью до 150 евро могли ввозиться в ЕС без уплаты пошлин. Однако новый сбор планируется лишь как временная мера, потому что в будущем все импортируемые в ЕС товары должны будут облагаться пошлиной вне зависимости от цены. 

    Как говорится в сообщении, за последние годы онлайн-торговля привела к стремительному росту числа мелких дешевых посылок, поступающих в ЕС. По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС ежедневно прибывало около 12 миллионов посылок.

    За ужесточение правил выступил министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер — в том числе по экологическим причинам. В Германию, например, каждый день поступает более 400 000 посылок из Китая. В отличие от большинства европейских платформ, Temu, Shein и AliExpress не платят за переработку упаковочного мусора.

    Ранее сообщалось, что ЕС запросит у администрации Трампа освобождение от пошлин на алкоголь, макароны и сыр.

