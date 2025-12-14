ЕС повысит стоимость импорта дешевых товаров

Как отмечает издание, это решение приняли министры финансов ЕС на встрече в Брюсселе.

Сбор затронет таких онлайн-ритейлеров, как Shein, Temu, AliExpress, а также Amazon. Взимать пошлину будут национальные таможенные службы.

До сих пор посылки стоимостью до 150 евро могли ввозиться в ЕС без уплаты пошлин. Однако новый сбор планируется лишь как временная мера, потому что в будущем все импортируемые в ЕС товары должны будут облагаться пошлиной вне зависимости от цены.

Как говорится в сообщении, за последние годы онлайн-торговля привела к стремительному росту числа мелких дешевых посылок, поступающих в ЕС. По данным Еврокомиссии, в 2024 году в ЕС ежедневно прибывало около 12 миллионов посылок.

За ужесточение правил выступил министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер — в том числе по экологическим причинам. В Германию, например, каждый день поступает более 400 000 посылок из Китая. В отличие от большинства европейских платформ, Temu, Shein и AliExpress не платят за переработку упаковочного мусора.

Ранее сообщалось, что ЕС запросит у администрации Трампа освобождение от пошлин на алкоголь, макароны и сыр.