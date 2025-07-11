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    00:24, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Стоимость биткойна обновила исторический максимум

    Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $113 тысяч, свидетельствуют данные площадки Binance. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Биткоин
    Фото: freepik

    По данным на 19:24 мск, криптовалюта преодолела отметку $112 тысяч и достигла рекордных $112,106 тысячи (+2,7%).

    К 19:39 мск стоимость биткойна ускорила рост и находилась на уровне $112,682 тысячи (+3,06%).

    К 20:11 мск стоимость биткойна значительно ускорила рост и превысила отметку $113 тысяч, достигнув $113,211 тысячи (+3,6%) и обновив рекорд.

    Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

    Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже «добыта».

    Как сообщалось, с 1 августа в Гонконге вступает в силу Закон о стейблкоинах, которые уже вызвали интерес со стороны ведущих китайских IT-компаний.

    Напомним, Государственный крипторезерв создадут в Казахстане. Об этом сообщил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.

    Теги:
    Криптовалюта Экономика Биткоин Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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