Стоимость биткойна обновила исторический максимум

По данным на 19:24 мск, криптовалюта преодолела отметку $112 тысяч и достигла рекордных $112,106 тысячи (+2,7%).

К 19:39 мск стоимость биткойна ускорила рост и находилась на уровне $112,682 тысячи (+3,06%).

К 20:11 мск стоимость биткойна значительно ускорила рост и превысила отметку $113 тысяч, достигнув $113,211 тысячи (+3,6%) и обновив рекорд.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже «добыта».

Как сообщалось, с 1 августа в Гонконге вступает в силу Закон о стейблкоинах, которые уже вызвали интерес со стороны ведущих китайских IT-компаний.

Напомним, Государственный крипторезерв создадут в Казахстане. Об этом сообщил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.