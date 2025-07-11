Гонконг открывает рынок стейблкоинов

Более 40 технологических и финансовых компаний с материкового Китая готовятся подать заявки на получение лицензий на выпуск стейблкоинов, обеспеченных фиатными валютами. Однако гонконгский регулятор намерен выдать не более десяти разрешений.

Один из лидеров рынка электронной коммерции JD.com планирует использовать свою местную структуру Jingdong Coinlink Technology Hong Kong для запуска токенов, привязанных к гонконгскому доллару и другим ключевым валютам. По расчётам компании, это позволит сократить издержки на трансграничные переводы до 90 процентов и обеспечить завершение расчетов в течение 10 секунд.

Среди претендентов также значится Ant Digital Technologies, дочерняя компания Ant Group, одного из мировых лидеров в сфере онлайн-платежей. Компания уже ведёт переговоры с регуляторами и разрабатывает глобальную платформу расчетов на базе блокчейна и стейблкоинов.

В компании подчёркивают, что стейблкоины обладают высоким рыночным потенциалом, выступая связующим звеном между традиционными финансами и цифровыми активами. Ant планирует сформировать экосистему цифровой торговли и продвигать инновационные финансовые инструменты на основе передовых технологий.

По словам старшего аналитика консалтинговой компании Botong Analysys Ван Пэнбо, активность китайских технологических гигантов отражает их уверенность в будущей роли стейблкоинов в трансграничных платежах и финансировании цепочек поставок.

Согласно новому законодательству, получить лицензии смогут только крупные, финансово устойчивые компании, соответствующие высоким требованиям к резервам, капиталу и комплаенсу. Закон призван обеспечить прозрачность, надёжность и стабильность операций с цифровыми активами.

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