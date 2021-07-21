+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

СТО горело в Алматы

21 Июля 2021 14:50
Поделиться:
СТО горело в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел пожар в нефункционирующем СТО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау
11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО Финансовую пирамиду с ущербом свыше 450 млн тенге выявили в Акмолинской области Полицейские эвакуировали людей из горящего дома в Акмолинской области

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 21 июля в 11:33 часов на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в нефункционирующем СТО в Нурызбайском районе по проспекту Райымбека 548/2.

По прибытии первых подразделений открытым пламенем горела кровля одноэтажного пустующего здания на общей площади 220 квадратных метров. Силы и средства задействованы по повышенному рангу вызова. На месте пожара развернут штаб, создано два пожарных участка с западной и юго-восточной стороны.

«В связи с удаленностью источников водоснабжения задействован пожарный автопоезд, протянуты магистральные линии, тема самым обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями многослойной кровли: поверх бетонной плиты уложена битумная мастика, поверх которой установлен металлошифер по деревянной обрешетке. Пожарные вскрывали кровлю аварийно-спасательными инструментами, задействованы две пожарные автолестницы. Пожар локализован меньше чем за один час в 12:39, ликвидирован в 12:47, проводится разбор и проливка конструкций. Принятыми мерами удалось отстоять два рядом стоящих бокса», - отметили в ДЧС.


В тушении пожара задействовано 12 единиц техники, более 40 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Происшествия   #Видео   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау
11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО
Финансовую пирамиду с ущербом свыше 450 млн тенге выявили в Акмолинской области
Полицейские эвакуировали людей из горящего дома в Акмолинской области
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
4 21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана
5 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
Читайте также
Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Нур-Султане
Четыре килограмма гашиша изъяли у жителя Шу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив