СТО горело в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел пожар в нефункционирующем СТО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 21 июля в 11:33 часов на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в нефункционирующем СТО в Нурызбайском районе по проспекту Райымбека 548/2.
По прибытии первых подразделений открытым пламенем горела кровля одноэтажного пустующего здания на общей площади 220 квадратных метров. Силы и средства задействованы по повышенному рангу вызова. На месте пожара развернут штаб, создано два пожарных участка с западной и юго-восточной стороны.
«В связи с удаленностью источников водоснабжения задействован пожарный автопоезд, протянуты магистральные линии, тема самым обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями многослойной кровли: поверх бетонной плиты уложена битумная мастика, поверх которой установлен металлошифер по деревянной обрешетке. Пожарные вскрывали кровлю аварийно-спасательными инструментами, задействованы две пожарные автолестницы. Пожар локализован меньше чем за один час в 12:39, ликвидирован в 12:47, проводится разбор и проливка конструкций. Принятыми мерами удалось отстоять два рядом стоящих бокса», - отметили в ДЧС.
В тушении пожара задействовано 12 единиц техники, более 40 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.
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