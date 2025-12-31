РУ
    01:19, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сто человек застряли на канатной дороге на высоте 2800 метров в Италии

    На горнолыжном курорте в районе Монте Моро в итальянских Альпах произошла авария на канатной дороге. Есть пострадавшие. Застрявших на высоте туристов пришлось эвакуировать вертолётами, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Фото: x.com/ultimoranet

    Около ста человек застряли на высоте 2 800 метров из-за аварии на канатной дороге Макуньяга на северо-западе Италии.

    Инцидент произошёл во вторник на горнолыжном курорте в районе перевала Монте Моро (область Пьемонт). Известно о как минимум четырёх пострадавших. Как сообщается, у них незначительные травмы.

    По предварительным данным, около 11:25 одна из кабин совершала подъём, но ехала при этом слишком быстро. По въезде на станцию она врезалась в ограждение, не сумев вовремя остановиться.

    В этот же момент с противоположного конца на станцию прибыла другая кабина, в которой находился только водитель, он получил лёгкие травмы.

    Горнолыжные трассы были закрыты, а подъёмник остановлен.

    На высоте заблокированными оказались 94 туриста, в том числе дети, а также пятеро рабочих. На место происшествия прибыли горноспасатели, сотрудники экстренных служб, карабинеры и пожарная бригада для оказания помощи людям и их эвакуации. Последняя осуществлялась вертолётами, всех благополучно доставили в безопасное место.

    — Сейчас мы проводим оценку. По предварительной информации, вагон не смог должным образом затормозить при въезде на станцию и ударился о станционный барьер, — объяснил Филиппо Бесоцци, администратор компании Macugnaga Trasporti e Servizi, которая управляет канатной дорогой. — К счастью, — добавил он, — никто серьёзно не пострадал, жизни людей ничто не угрожает. Самая серьёзная травма — у 59-летнего мужчины — рана на руке. Другие получили незначительные ушибы, — уточнил представитель управляющей компании.

    Канатная дорога Макуньяга была построена в 1962 году и в 2023 году прошла капитальный ремонт с заменой двигателей и кабин стоимостью два миллиона евро при поддержке региона и муниципалитета.

    В сентябре на высоте 3200 м над уровнем моря остановилась канатная дорога «Комби-2» на горном курорте «Шымбулак» в Алматы.

