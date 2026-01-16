РУ
    16:55, 16 Январь 2026

    Стипендиаты «Болашак» вернули в бюджет 14,5 млрд тенге за нарушения условий программы

    В Центре международных программ рассказали, по каким причинам участники «Болашак» чаще всего лишаются стипендии и какую сумму уже вернули в бюджет, в ответе на запрос корреспондента агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    За всю историю программы за счет стипендии «Болашак» в ведущих зарубежных вузах обучились более 13 тысяч специалистов.

    Сейчас около 2200 человек исполняют обязательства по трудовой отработке, а еще 100 человек решили отсрочить исполнения договорных обязательств.

    Есть и те, кто лишились стипендии «Болашак» после завершения программ или в процессе учебы. В Центре международных программ назвали наиболее распространенные причины:

    • находились за рубежом — 1,9%;
    • не получили диплом — 1,9%;
    • низкая академическая успеваемость — 1,7%;
    • не приступили к обучению — 0,9%;
    • иные причины — 0,7%;
    • семейные обстоятельства — 0,2%.

    Согласно закону и условиям программы, стипендиаты, которые лишились стипендии либо добровольно отказались от нее, обязаны вернуть в бюджет средства, затраченные на их обучение.

    Таким образом, за весь период реализации программы «Болашак» с них взыскали и вернули в бюджет около 14,5 млрд тенге.

    — Судебные меры применяются исключительно в целях защиты государственных средств и интересов бюджета, и только в тех случаях, когда не удается урегулировать вопрос в досудебном порядке. Все действия Центра осуществляются строго в рамках действующего законодательства и на основании договоров, условия которых были добровольно приняты стипендиатами при поступлении в программу, — добавили в Центре международных программ.

    Международная стипендия «Болашак» была учреждена 5 ноября 1993 года. Наиболее популярными странами для обучения считаются США и Великобритания. В США они выбирают такие престижные учебные заведения, как University of Illinois, Columbia University, New York University и University of Southern California. Из вузов Великобритании чаще выбирают University of Warwick, University of Sussex, и Queen Mary University of London

    Ранее мы писали о том, что в среднем на одного стипендиата тратится около 10-15 млн тенге по программе магистратуры и около 20-25 млн тенге по программе докторантуры, включая оплату обучения, стипендию, расходы на проезд воздушным транспортом и другие сопутствующие расходы.

    Напомним, в 2026 году изменятся правила отбора на стипендию «Болашак» в 2026 году. Подробнее читайте здесь.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
