Стихия не отступает: новое землетрясение потрясло Афганистан
5 сентября 2025 года 6 час. 30 мин. по времени Астаны (01 час. 30 мин. по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение, передает Kazinform со ссылкой на оперативную сводку Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Республики Казахстан.
Координаты эпицентра: 34.67 градуса северной широты, 70.77 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.2. Энергетический класс K=13.0. Глубина h=142 км.
Накануне, 4 сентября 2025 года 21 час. 56 мин. по времени Астаны (16 час. 56 мин. по Гринвичу) на территории Афганистана произошли очередные толчки. Координаты эпицентра: 34.57 градуса северной широты, 70.68 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.7. Энергетический класс K=13.8. Глубина h=92 км.
Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы.
Позже 2 сентября второе землетрясение магнитудой 5,5 вызвало панику и прервало спасательные работы, поскольку с гор сошли камни, а дороги к деревням в отдаленных районах были перекрыты.
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2200 человек.
Ранее заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров в кулуарах Сената сообщил, что среди пострадавших от землетрясений в Афганистане казахстанцев нет.