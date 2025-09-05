Стихия не отступает: новое землетрясение потрясло Афганистан

Координаты эпицентра: 34.67 градуса северной широты, 70.77 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.2. Энергетический класс K=13.0. Глубина h=142 км.

Накануне, 4 сентября 2025 года 21 час. 56 мин. по времени Астаны (16 час. 56 мин. по Гринвичу) на территории Афганистана произошли очередные толчки. Координаты эпицентра: 34.57 градуса северной широты, 70.68 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.7. Энергетический класс K=13.8. Глубина h=92 км.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. Оно стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы.

Позже 2 сентября второе землетрясение магнитудой 5,5 вызвало панику и прервало спасательные работы, поскольку с гор сошли камни, а дороги к деревням в отдаленных районах были перекрыты.

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2200 человек.

Ранее заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров в кулуарах Сената сообщил, что среди пострадавших от землетрясений в Афганистане казахстанцев нет.