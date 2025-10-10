РУ
    23:55, 09 Октябрь 2025

    Степной шакал попал на видео в Алтын-Эмеле

    РГУ «Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» опубликовало кадры видео со степным шакалом, передает агентство Kazinform.

    Парк Алтын-Эмель отличается богатым биологическим разнообразием. Здесь насчитывается около 1800 видов растений, из которых 29 занесены в Красную книгу Казахстана, а 32 вида считаются индикаторными. В парке обитают 70 видов млекопитающих, 260 видов птиц, четыре вида земноводных и 25 видов пресмыкающихся.

    Степной шакал — хищник средних размеров из семейства псовых, внешне напоминающий лисицу и волка. Он обитает преимущественно в открытых степных, полупустынных и лесных зонах, встречается в южных, западных и центральных регионах Казахстана.

    В экосистеме шакал играет важную роль санитарного вида: поедая падаль, он предотвращает распространение заболеваний. Кроме того, помогает сельскому хозяйству, сокращая численность вредных грызунов.

    Ранее в объектив фотоловушек в Алтын-Эмеле попали несколько особей кулана.

    Национальные природные парки Национальные парки Экология Красная книга Алматинская область
