Степной шакал попал на видео в Алтын-Эмеле

Парк Алтын-Эмель отличается богатым биологическим разнообразием. Здесь насчитывается около 1800 видов растений, из которых 29 занесены в Красную книгу Казахстана, а 32 вида считаются индикаторными. В парке обитают 70 видов млекопитающих, 260 видов птиц, четыре вида земноводных и 25 видов пресмыкающихся.

Степной шакал — хищник средних размеров из семейства псовых, внешне напоминающий лисицу и волка. Он обитает преимущественно в открытых степных, полупустынных и лесных зонах, встречается в южных, западных и центральных регионах Казахстана.

В экосистеме шакал играет важную роль санитарного вида: поедая падаль, он предотвращает распространение заболеваний. Кроме того, помогает сельскому хозяйству, сокращая численность вредных грызунов.

Ранее в объектив фотоловушек в Алтын-Эмеле попали несколько особей кулана.