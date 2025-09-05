РУ
    10:30, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Степной пожар в Костанайской области полностью ликвидирован

    Всего в тушении пожара участвовали более 550 человек и порядка 80 единиц техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МЧС РК

    К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства подразделений МЧС, акимата и местных исполнительных органов, второго спасательного батальона, воинских частей территориальной обороны, Национальной гвардии, Академии полиции, лесного хозяйства, а также вертолет «Казавиаспас» МЧС.

    Жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания сухой травы составила порядка 150 тыс гектаров.

    Напомним, о пожаре стало известно накануне. Огонь распространится на границе двух районов в Костанайской области.

    Также сообщалось, что сильный ветер осложнял тушение степного пожара в Костанайской области.

     

     

    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
