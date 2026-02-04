Степногорск может лишиться медиков

По словам врачей, жилье приходится снимать, а из подъемных, которые когда-то их привлекли на периферию, они получили лишь 20-30%. Многие думают над тем, чтобы уехать. Степногорск может лишиться таких важных специалистов, как сосудистый хирург и оперирующий уролог.

Ситуацию по вопросам выплаты подъемных пособий и компенсации расходов за найм жилья медицинским работникам степногорской многопрофильной городской больницы прокомментировал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек.

— Доктора, которые прибыли в степногорскую городскую больницу, получили подъемные в размере 2,5 миллиона тенге. А также доктор с остродефицитной специальностью получила 8,5 миллиона тенге. На сегодняшний день управлением здравоохранения совместно с акиматом прорабатывается усовершенствование нормативно-правовых актов для того, чтобы увеличить количество выплат до 8,5 миллиона тенге, — пояснил главный врач области.

Так, согласно статье 182 Трудового кодекса РК и Правилам предоставления мер социальной поддержки медицинским работникам, направляемым в регионы, медицинским работникам положены подъемные пособия при направлении на работу в регион и компенсация расходов за наем жилья за счет средств местного бюджета. Приказом управления здравоохранения Акмолинской области проведена сверка списков работников, имеющих право на выплаты, и уточнены объемы финансирования. В настоящее время управление совместно с акиматом города проверяет документы, подтверждающие право на выплаты, уточняет необходимый объем финансирования, готовит распоряжения о перечислении средств.

— Вопрос будет решен в ближайшее время в полном соответствии с действующим законодательством. Медицинские работники будут дополнительно проинформированы о результатах, — добавили в ведомстве.

