Стены трескаются, потолки протекают: многодетные семьи не могут заселиться в новый дом в Туркестане

Жители города Туркестан выразили крайнее недовольство качеством многоэтажного жилого дома, который был сдан в эксплуатацию всего месяц назад, передает корреспондент Kazinform.

По словам жильцов, практически сразу после получения ключей в квартирах начали протекать потолки, а на стенах появились трещины.

Пятиэтажный дом расположен на улице № 26 в районе парка Жибек жолы. Его ввели в эксплуатацию в этом году, в День государственных символов. Квартиры получили многодетные матери и семьи из социально уязвимых категорий, которые много лет стояли в очереди на жилье.

Фото: Kazinform

Жильцы рассказывают, что в нескольких квартирах протекают потолки, осыпается штукатурка, а обои отходят от стен. Из-за сырости испортился линолеум, также обнаружены дефекты в санузлах и ванных комнатах.

Фото: Kazinform

Многодетная мать Гульдана Мусинова рассказала, что несколько лет ждала получения трехкомнатной квартиры. Однако радость от новоселья оказалась недолгой.

Фото: Kazinform

— В день получения ключей, когда мы впервые вошли в квартиру, сразу обнаружили недоделки. Мы незамедлительно указали на них подрядчикам. Они пообещали устранить все в течение одной-двух недель, однако с тех пор никакие работы так и не были проведены. Я неоднократно обращалась с заявлениями в акимат, но никаких реальных результатов это не принесло. Сейчас мы просто не можем заселиться в свою квартиру, — рассказала женщина.

Фото: Kazinform

По словам жителей, некоторые семьи опасаются оставаться в новых квартирах даже на ночь и временно живут у родственников.

Фото: Kazinform

— Несмотря на летнюю жару, с потолка все равно продолжает капать вода. При этом никто не может точно объяснить, откуда именно идет течь. Окна установлены крайне некачественно, в дверных коробках тоже полно дефектов. На кухне прямо с потолка бежит вода. Из-за того, что влага проступает даже рядом с газовой трубой, мы всерьез опасаемся за безопасность наших детей, — делятся наболевшим жильцы.

Фото: Kazinform

Заместитель руководителя отдела строительства акимата Туркестана Даурен Мауленов сообщил, что по объекту уже проведена проверка. По его словам, подрядной организации дважды направляли официальные письма с предупреждениями. Поскольку нарушения так и не были устранены, в третий раз в отношении подрядчика подан иск в суд.

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

— На сегодняшний день все необходимые строительные материалы уже закуплены, в ближайшее время начнутся ремонтные работы. В первую очередь специалисты устранят дефекты внутри квартир, после чего займутся ремонтом кровли. Квартиры тех жильцов, которые еще не успели заселиться, также будут полностью обследованы, и все выявленные недочеты мы обязательно исправим, — заверил он.

Фото: Kazinform

Ранее сообщалось, что реки вышли из берегов в Алматинской области.