Реки вышли из берегов в Алматинской области: какие работы проводятся на месте

В Алматинской области продолжается ликвидация последствий проливных дождей, из-за которых реки Аксай и Турген вышли из берегов. Стихия размыла дороги, подтопила территории и юрты, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата области, в Карасайском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке Аксай были подтоплены прилегающая территория и подвальное помещение одного из торговых домов. Жертв и пострадавших нет.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены 127 человек и семь единиц специальной техники. На сегодняшний день вода из подвала полностью откачана, русло реки очищено от ила и мусора. Течение восстановлено и проходит беспрепятственно.

Кроме того, на территории ТОО «Карьер Аксай» в селе Жанатурмыс Карасайского района размывом берега реки был поврежден участок карьера, в результате чего произошел сход грунта в его северо-западной части.

В настоящее время здесь продолжаются масштабные инженерные работы по снижению риска паводков. Русло реки на участке протяженностью 280 метров углубили на четыре метра и расширили до пяти метров. Всего вывезено 5 600 кубометров грунта, а также построена технологическая дорога длиной 320 метров, обеспечивающая безопасную работу специальной техники.

В аварийно-спасательных и восстановительных работах задействованы 90 человек и 29 единиц техники.

Аналогичная ситуация сложилась и на реке Турген. В Енбекшиказахском районе на 24-м и 26-м километрах автомобильной дороги Турген — Асы произошли камнепады. Из-за выхода реки из берегов движение по трассе было временно закрыто.

Подтоплены 17 юрт, принадлежащих зонам отдыха, расположенным вдоль реки. Кроме того, повреждены несколько временных мостов.

В связи с этим с 1 июля департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области совместно с областным и районным акиматами создал оперативный штаб и перешел на усиленный режим работы.

Ежедневно в ликвидации последствий задействованы более 20 единиц специальной техники и свыше 60 сотрудников. Благодаря проведенным работам реку удалось вернуть в естественное русло. За четыре дня в безопасные места эвакуировали более 100 человек, включая туристов и чабанов, находившихся на плато Асы.

Кроме того, введены временные ограничения на посещение горной местности, организованы полицейские посты и круглосуточное дежурство.

— Благодаря принятым мерам удалось не допустить подтопления населенных пунктов, — сообщили в акимате.

В настоящее время на поврежденных участках автомобильной дороги Турген — Асы продолжаются восстановительные работы. Дорожники очищают полотно от деревьев, кустарников и камней, а также готовят его к восстановлению покрытия.

По данным РГП «Казгидромет», в связи с продолжающимися осадками в горных районах области угроза полностью не устранена. Ситуация остается на постоянном контроле.

В акимате подчеркнули, что работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, укреплению русел рек и восстановлению поврежденной инфраструктуры продолжаются. До полной стабилизации обстановки все службы будут работать в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в ходе работ по возвращению реки Аксай в естественное русло и ликвидации последствий паводка была повреждена местная водопроводная сеть. В результате подача воды жителям села Жанатурмыс Карасайского района была временно приостановлена.