Ставку ГЭСВ могут снизить в Казахстане

В случае принятия в действующей редакции законопроекта об изменении правил выдачи займов, который сейчас рассматривается в Сенате, в Казахстане может снизиться уровень годовой эффективной ставки вознаграждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее Мажилис принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков». Сейчас документ рассматривается в Сенате.



Законопроект предусматривает отмену особого регулирования «займов до зарплаты» (PDL-займов). То есть на них будут распространяться те же правила, что и для обычных беззалоговых кредитов, выдаваемых БВУ.

По словам депутата Мажилиса Берика Бейсенгалиева, если законопроект примут в действующей редакции, то ГЭСВ в Казахстане совместным решением будут устанавливать Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

- Законопроект предусматривает, что ставку ГЭСВ установят Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместным решением. Сейчас ГЭСВ в Казахстане установлен на уровне 56%. По нашим данным, после принятия закона ГЭСВ для БВУ снизится до 40-42%, для микрокредитных организаций – до 50%, – сообщил Берик Бейсенгалиев в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

ГЭСВ – это годовая эффективная ставка. Фактически, это тот процент, который заемщик переплатит по кредиту в течение года. В ГЭСВ входят процентная ставка банка, а также все комиссии и сборы по обслуживанию займа.

Напомним, что, по данным Первого кредитного бюро, на конец января 2024 года портфель беззалоговых потребительских займов в Казахстане составил 9,5 триллиона тенге. С начала 2023 года он увеличился на 28,9%, или на 2,1 триллиона тенге.