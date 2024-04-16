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    13:31, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Ставку ГЭСВ могут снизить в Казахстане

    снижение ГЭСВ
    Фото: freepik.com

    В случае принятия в действующей редакции законопроекта об изменении правил выдачи займов, который сейчас рассматривается в Сенате, в Казахстане может снизиться уровень годовой эффективной ставки вознаграждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее Мажилис принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков». Сейчас документ рассматривается в Сенате.

    Законопроект предусматривает отмену особого регулирования «займов до зарплаты» (PDL-займов). То есть на них будут распространяться те же правила, что и для обычных беззалоговых кредитов, выдаваемых БВУ.

    По словам депутата Мажилиса Берика Бейсенгалиева, если законопроект примут в действующей редакции, то ГЭСВ в Казахстане совместным решением будут устанавливать Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

    - Законопроект предусматривает, что ставку ГЭСВ установят Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместным решением. Сейчас ГЭСВ в Казахстане установлен на уровне 56%. По нашим данным, после принятия закона ГЭСВ для БВУ снизится до 40-42%, для микрокредитных организаций – до 50%, – сообщил Берик Бейсенгалиев в интервью корреспонденту агентства Kazinform. 

    ГЭСВ – это годовая эффективная ставка. Фактически, это тот процент, который заемщик переплатит по кредиту в течение года. В ГЭСВ входят процентная ставка банка, а также все комиссии и сборы по обслуживанию займа. 

    Напомним, что, по данным Первого кредитного бюро, на конец января 2024 года портфель беззалоговых потребительских займов в Казахстане составил 9,5 триллиона тенге. С начала 2023 года он увеличился на 28,9%, или на 2,1 триллиона тенге.

    Теги:
    Казахстан Законопроекты Кредит Банки Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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