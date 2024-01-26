Казахстанцы задолжали банкам 9,5 трлн тенге по беззалоговым кредитам

Портфель беззалоговых потребительских займов в Казахстане составил 9,5 триллиона тенге. С начала прошлого года он увеличился на 28,9%, или на 2,1 триллиона тенге. Об этом сообщают аналитики Первого кредитного бюро, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ПКБ, у половины всех заемщиков, это 3,9 млн человек, сумма задолженности не превышает 584 тысячи тенге. Все вместе они формируют лишь 10% портфеля (906,7 миллиардов тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тысячи тенге.

Отдельная категория – крупные заемщики. Их немного, 783,4 тысячи человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более трех миллионов тенге, в среднем – 5,7 миллионов тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 триллиона тенге).

Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 триллиона тенге). Всего их насчитывается 7 миллионов человек. Средняя задолженность этой категории - 720 тысяч тенге.

Также к уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 триллиона тенге). Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тысячи тенге против 283,7 тысячи тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.

Качество портфеля за год незначительно ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ на начало текущего года составил 1,3 триллиона тенг