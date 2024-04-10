В Сенате рассматривают законопроект об изменении правил выдачи кредитов

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с депутатами Парламента разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков». Законопроект принят во втором чтении Мажилисом Парламента и в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Управления внешних коммуникаций.

Законопроект предусматривает ряд запретов:

Запрет для банков и МФО на предоставление кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. Запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми и лиц с инвалидностью, а также увеличение суммы денег, сохраняемой на банковском счете заемщика, с 1 до 2-кратного размера прожиточного минимума (87 тыс. тенге). Запрет на рассмотрение споров между банками, МФО, коллекторскими агентствами и заемщиками в арбитражных судах, запрет на аффилированность МФО и коллекторских агентств с нотариусами и частными судебными исполнителями, а также запрет на сотрудничество МФО с частными судебными исполнителями. Запрет на выдачу электронных банковских займов и онлайн микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента. Также для недопущения одновременного оформления мошеннических кредитов вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по таким заявкам в кредитное бюро в режиме реального времени.

Одновременно законопроектом предлагается ввести законодательное понятие потребительского кредита и запретить их выдачу свыше максимальных размеров, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа (для банков – 5 млн тенге, для МФО – 3 млн тенге).

Также для ограничения совокупной задолженности по всем кредитам вводится новый макропруденциальный норматив – отношения совокупной задолженности по кредитам к доходу заемщика.

Помимо этого, сокращается срок уведомления заемщика о возникновении просрочки с 20 до 10 календарных дней. Также предусмотрено расширение полномочий банковского омбудсмена по рассмотрению споров по всем кредитам граждан и создание микрофинансового омбудсмена.

В пресс-службе Управления внешних коммуникаций отметили, что принятие законопроекта будет играть важную роль в обеспечении защиты интересов граждан и недопущении рисков закредитованности населения.

Ранее руководитель проекта «Қарызсыз қоғам» Акмарал Бекмырзаева рассказала о том, что в Казахстане распространен потребительский кредит, также много займов оформляется в микрокредитных организациях.

Люди берут кредиты вынужденно, чтобы купить продукты питания, оплатить лечение, образование или подготовиться к школе. Также есть люди, которые берут кредиты необдуманно.