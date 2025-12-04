Ставки за наружную рекламу в Шымкенте планируют повысить на 200%

На заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции обсудили проект решения маслихата «О ежемесячных ставках за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений».

Документ предполагает повышение ставок сразу на 200% для территорий, входящих в перечень составных частей города. Для остальных зон, наоборот, предлагается снижение ставок на 50%.

В Палате предпринимателей отметили, что проведенный анализ проекта выявил правовые и регуляторные недочеты, а также высокие риски для предпринимательского сектора.

— Фактически это двукратное увеличение платежей, которое моментально ложится на предпринимателей дополнительными расходами. На наш взгляд, для малого и среднего бизнеса такие изменения означают резкий рост затрат на рекламу и продвижение товаров, снижение доступности наружной рекламы как инструмента конкуренции, кроме того, возможное закрытие или демонтаж конструкций из-за невозможности оплачивать новые ставки и сокращение рабочих мест в рекламном секторе, — подчеркнула заместитель директоры Палаты предпринимателей Майя Исаева.

По ее словам, статья 655 Налогового кодекса действительно позволяет повышать ставки до 200%, однако закон не обязывает использовать максимальный порог.

— Мировая практика исключает резкое повышение тарифов без этапности, чтобы бизнес мог адаптироваться. Здесь же предлагается одномоментное повышение, что неизбежно создаст экономическое давление и может вызвать недовольство, — добавила Исаева.

Она также предложила рассмотреть дифференцированный подход, аналогичный модели, действующей в Алматы, где ставки определяются в зависимости от типа территории, размеров и видов рекламных конструкций.

По мнению участников Совета, решение затронет не только рекламные компании, но и подавляющее большинство предпринимателей города, которые используют наружную рекламу для продвижения товаров и услуг — от магазинов и кафе до образовательных центров, СТО и производственных предприятий.

Участники отметили, что рост платежей неизбежно приведет к увеличению расходов у бизнеса и усилит финансовую нагрузку на МСБ.

— Повышение ставок до 200% отразится на тысячах предпринимателей. Для многих из нас это означает необходимость сокращать расходы, демонтировать конструкции, урезать штат. Платежеспособность снизится, что может привести к падению поступлений в местный бюджет в среднесрочной перспективе, — отметили представители рекламного сектора.

Со стороны управления архитектуры и градостроительства прозвучала иная позиция. По словам руководителя отдела Нургали Борибекова, в 2025 году доходы бюджета города по налогу на наружную рекламу прогнозируются на уровне 650 млн тенге.

— Если проект будет принят, поступления могут увеличиться почти до 2 млрд тенге. Это, в свою очередь, положительно скажется на бюджете города. При разработке проекта постановления мы изучили экономический опыт Астаны и Алматы, — уточнил Нургали Борибеков.

Депутаты маслихата предложили перенести принятие решения на следующий год, чтобы бизнес мог сначала адаптироваться к новому Налоговому кодексу, который вступает в силу с 1 января 2026 года.

По итогам заседания органу-разработчику — управлению архитектуры и градостроительства — рекомендовали отложить принятие проекта, провести полноценный анализ регуляторного воздействия, включая расчет финансовой нагрузки на предпринимателей, а также рассмотреть поэтапное или умеренное повышение ставок рынка наружной рекламы.

Маслихату Шымкента посоветовали учесть все замечания и предложения бизнеса при дальнейшем рассмотрении проекта.

