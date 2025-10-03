Ставка розничного налога для малого бизнеса Усть-Каменогорска останется сниженной

С 2026 года ставка специального розничного налога для субъектов малого бизнеса составит 2%. Такое решение принято на заседании акимата города при участии депутатов, представителей Палаты предпринимателей и бизнес-сообщества.

Снижение розничного налога действует в областном центре с 2024 года. По итогам этого периода отмечен рост налоговых поступлений и увеличение числа зарегистрированных плательщиков.

Городские власти считают, что такая динамика подтверждает правильность выбранного подхода.

— Предыдущее снижение ставки показало положительный результат. В бюджет поступило больше средств, а предпринимателей стало больше. Необходимо и дальше поддерживать эту тенденцию, чтобы бизнес активно вкладывался в развитие Усть-Каменогорска, – подчеркнул аким города Алмат Акышов.

В условиях введения нового Налогового кодекса, предусматривающего обновлённые правила по НДС, сохранение льготной ставки СНР приобретает особое значение. Для малого бизнеса это станет страховкой от дополнительной нагрузки и позволит адаптироваться к новым требованиям.

— В условиях конкуренции и экономических вызовов предприниматели нуждаются в предсказуемых и понятных правилах. Ставка в 2% позволит расширять деятельность, создавать новые рабочие места и чувствовать себя увереннее, – отметил директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

В Палате добавили, что эффект от льготного режима выходит за рамки снижения налоговой нагрузки. Речь идёт о стимулировании легализации бизнеса, росте числа официально зарегистрированных компаний и усилении их инвестиционной активности.

— Такой подход может быть распространён и на другие районы области, если там сформируется запрос со стороны предпринимателей, – подчеркнул Мамырбаев.

Таким образом, решение о сохранении ставки в 2% не только снижает нагрузку на бизнес, но и создаёт долгосрочные условия для его устойчивого развития, особенно в условиях налоговой реформы.

