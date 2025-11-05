Ставка по рыночной ипотеке не должна превышать 20% — глава АРРФР

— Позиция АРРФР — что ставка не должна быть выше 20%. Даже 20% ставка по ипотечным кредитам — это очень высокая ставка. Она создает огромную долговую нагрузку и переплату по кредиту. По ипотечным кредитам мы считаем, что ставки должны быть гораздо ниже, но из-за того, что у нас идет борьба с инфляцией, базовая ставка очень высокая. Соответственно, наше снижение ставки до 20% было отложено, — сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, сейчас рассматривается возможность дифференцирования ставок в зависимости от размера первоначального взноса.

— Если есть первоначальный большой взнос, то есть если он будет на уровне 70%, то ставка может быть ниже. Если первоначальный взнос будет меньше 30%, то ставка должна быть выше, чтобы не было стимула получать такой кредит. Кроме того, она будет дополнена системой определения рисковых заемщиков. В основном, такие кредиты по рыночным ставкам, мы смотрим, берут заемщики, у которых доходы среднего уровня, высокого уровня. Но вместе с тем, это создает непомерную долговую нагрузку, поэтому в зависимости от первоначального взноса должен определяться размер первоначальной ставки, — считает она.

При этом глава АРРФР признала, что даже при ставке 20% такая ипотека остается высокорискованным инструментом.



— Даже на уровне 20% мы считаем, что такая рыночная ипотека в целом не должна оказываться. Поэтому помимо ставки мы дополнительно предлагаем ограничить категории заемщиков, которые могут брать ипотеки по рыночным ставкам. Другие категории заемщиков, у которых доходы низкие или ниже среднего, должны получать ипотечные займы в Отбасы банке. По такой высокой рыночной ставке ипотеку могут претендовать на получение такой ипотеки только граждане с доходом выше среднего или высоким доходом. И то при этом мы считаем, что это такой достаточно рисковый инструмент, — добавила Мадина Абылкасымова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новую методику расчета ставок по ипотекам и потребительским кредитам.