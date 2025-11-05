Ставки по ипотеке и кредитам пересмотрят в Казахстане

Глава АРРФР напомнила, что прошлом году ставки по потребительским кредитам были снижены с 56 до 46%, по ипотечным кредитам — с 30 до 25%, по беззалоговым кредитам — с 45 до 30%.

— В этом году ставки по ипотечным кредитам мы снизили еще до 20%, однако в октябре Нацбанк увеличил базовую ставку до 18%, поэтому большинство банков приостановили процесс выдачи ипотечных кредитов. Данную норму до 1 июля 2026 года мы продлили — по снижению ставки до 20%, до этого времени мы разработаем с Нацбанком новую методику, которая будет связана с первоначальной ставкой, — сообщила Мадина Абылкасымова.

Изменения коснутся и ставок по потребительским кредитам.

— Что касается потребительских кредитов, предполагается проведение аналогичных работ, на рынке средняя ставка составляет 35-36%. И мы полагаем, что до этого уровня новая методика будет разработана, и за счет конкуренции должно быть снижение, — добавила глава Агентства.

