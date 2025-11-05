РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:56, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ставки по ипотеке и кредитам пересмотрят в Казахстане

    В Казахстане разработают новую методику расчета ставок по ипотекам и потребительским кредитам. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в ходе заседания Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мадина Абылкасымова
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Глава АРРФР напомнила, что прошлом году ставки по потребительским кредитам были снижены с 56 до 46%, по ипотечным кредитам — с 30 до 25%, по беззалоговым кредитам — с 45 до 30%. 

    — В этом году ставки по ипотечным кредитам мы снизили еще до 20%, однако в октябре Нацбанк увеличил базовую ставку до 18%, поэтому большинство банков приостановили процесс выдачи ипотечных кредитов. Данную норму до 1 июля 2026 года мы продлили — по снижению ставки до 20%, до этого времени мы разработаем с Нацбанком новую методику, которая будет связана с первоначальной ставкой, — сообщила Мадина Абылкасымова. 

    Изменения коснутся и ставок по потребительским кредитам. 

    — Что касается потребительских кредитов, предполагается проведение аналогичных работ, на рынке средняя ставка составляет 35-36%. И мы полагаем, что до этого уровня новая методика будет разработана, и за счет конкуренции должно быть снижение, — добавила глава Агентства. 

    Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов назвал причины, по которым банки стали массово отказывать казахстанцам в ипотеке. 

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
