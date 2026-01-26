РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Статус председателя Верховного суда предложили изменить в Казахстане

    В Конституции предлагается уточнить правовой статус председателя Верховного суда. Соответствующие изменения озвучил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По его словам, в целях обеспечения правовой определенности в статье 82 Конституции планируется закрепить норму о том, что председатель Верховного суда в течение всего срока своих полномочий одновременно является судьей Верховного суда.

    Кроме того, предлагается исключить из статьи 82 положения, регулирующие порядок назначения председателей местных и иных судов, а также председателей судебных коллегий. Эти вопросы, как отметил министр, целесообразно урегулировать на уровне конституционного закона.

    Напомним, в Астане проходит второе заседание Конституционной комиссии, посвященное обсуждению поступивших предложений по конституционной реформе. 

    Теги:
    Конституция Верховный суд Суды Конституционная реформа Политические реформы
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают