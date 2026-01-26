Статус председателя Верховного суда предложили изменить в Казахстане

По его словам, в целях обеспечения правовой определенности в статье 82 Конституции планируется закрепить норму о том, что председатель Верховного суда в течение всего срока своих полномочий одновременно является судьей Верховного суда.

Кроме того, предлагается исключить из статьи 82 положения, регулирующие порядок назначения председателей местных и иных судов, а также председателей судебных коллегий. Эти вопросы, как отметил министр, целесообразно урегулировать на уровне конституционного закона.

Напомним, в Астане проходит второе заседание Конституционной комиссии, посвященное обсуждению поступивших предложений по конституционной реформе.



