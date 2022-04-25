Статус Первого Президента предлагается сохранить в Конституции Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исторический статус Первого Президента как основателя Независимого Казахстана предлагается сохранить в Конституции. Об этом сообщил доктор юридических наук Ермек Абдрасулов, член рабочей группы по разработке поправок в Основной закон, на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций по теме «Вторая республика. Основные изменения и дополнения в Конституцию РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная идея конституционной реформы, которая будет проводиться – сегодня рабочая группа завершила работу – это реализация идей Второй республики. Вторая республика предполагает дальнейший переход от суперпрезидентской республики к президентско-парламентской республике. И это не для того, чтобы изменить только форму. Речь идет об изменении содержания, в целом, работы государственного управления. А это позитивное изменение отразится на жизни всего народа Казахстана», – сказал Е. Абдрасулов.

Ученый отметил, что система сдержек и противовесов в государственном управлении предусматривает, чтобы ни одна ветвь власти не доминировала над другими, чтобы между ними было взаимосогласование. Эта система была изначально заложена в Конституции Казахстана. Теперь необходимо ее совершенствовать с учетом сегодняшних глобальных вызовов, дальнейшего развития демократических процессов.

Е. Абдрасулов остановился на основных направлениях совершенствования системы сдержек и противовесов. Это, в частности, недопущение сращивания государственных и партийных структур. Также это относится к тенденциям непотизма в системе государственного управления, когда кадровые назначения совершаются не с учетом профессиональных качеств, а из соображений родственности или других. Все это должно быть законодательно закреплено на конституционном уровне.

По словам ученого, по вопросу о статусе Первого Президента рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить в самой Конституции, как статус основателя независимого Казахстана. Это будет закреплением заслуг Первого Президента.

Как сообщалось ранее, 22 апреля в Акорде состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

В своем выступлении Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что поправки означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры.

Глава государства назвал эту модель «Второй республикой».