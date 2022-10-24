Стартовали съемки исторического телесериала «Коркыт ата»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали посетил съемочную площадку сериала «Коркыт ата». Съемки проходят в Алматинской области. Первый совместный телесериал производства РТРК «Казахстан» и «Агентства кинематографии» Республики Узбекистан посвящен жизни и творчеству тюркского поэта-песенника Коркыт-ата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу телерадиокорпорации «Казахстан».

Сценарий сериала «Коркыт ата» был написан в прошлом году, а съемки начались 5 октября этого года. Четырехсерийный сериал раскрывает характер и показывает масштаб личности создателя кобыза, сказителя, музыканта, композитора, который жил в VIII—IX вв.

«Большинство легенд, связанных со степным жрецом, сохранилось в казахской степи. Есть много народов, которые связывают свои корни и происхождение с Коркытом. Поэтому мы верим, что этот сериал станет популярным проектом на международном уровне. Сериалы исторического характера важны для прославления наших предков и героев», - сказал на встрече со съемочной группой министр Д. Кыдырали.

Министр предложил творческой группе сериала использовать в съемках кобыз V-VI веков, найденный исследователями Тюркской академии в Каракабинской долине Алтая.

По словам председателя правления республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» Ляззат Танысбай, для национального телеканала сериал «Коркыт» - это первый опыт производства подобного контента совместно с коллегами из другой страны.

«Для нас это первый долгосрочный проект, который мы реализуем совместно с зарубежной творческой группой. Съемки в Республике Узбекистан начнутся в ноябре в городе Бухаре. Премьера сериала запланирована на 2024 год», — сообщила глава правления РТРК «Казахстан».

Продюсером проекта стала Шолпан Батырбаева, она работала над такими рейтинговыми проектами как «Ауыл мұғалімі», «Шырағым», «Шабдалы 18» на национальном телеканале «Qazaqstan», режиссер проекта - Канагат Мустафин. Он известен как режиссер первого отечественного 100-серийного сериала «Қара шаңырақ». Исторический консультант проекта – этнограф Берик Жусип. Редактор проекта - Болат Жетекбай. Роль Коркыта в разном возрасте сыграют Динислам Нурмагамбет, Адиль Ахметов и Айдос Бектемир.