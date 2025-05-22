Старость в радость: как в Китае откладывают на пенсию

Треть населения составят пенсионеры

Китай, долгое время удерживавший статус самой густонаселенной страны, в 2023 году уступил пальму первенства Индии. В прошлом году число жителей Поднебесной составило 1,408 млрд человек, сократившись за год на 1,39 млн.

Снижение численности сопровождается и другим вызовом – быстрым старением населения и увеличением продолжительности жизни. Согласно классификации ООН, переход государства в стадию старения происходит при достижении 7-процентов от числа граждан в возрасте 65 лет и старше. Этого порога Китай достиг ещё в 2000 году.

За четверть века этот показатель удвоился, составив в конце 2024 года 15,6%. К 2035 году ожидается увеличение до 22,8%, а к 2050 году – 30,92%. К середине столетия общее число пенсионеров составит треть населения.

В ответ на демографические изменения Китай впервые с 1950 года приступил к увеличению пенсионного возраста. В течение 15 лет запланировано повышение для мужчин с нынешних 60 до 63 лет, для женщин с 55 лет до 58 и работающих на производстве с 50 до 55 лет соответственно, при средней продолжительности жизни в 78,6 лет.

Сегодня китайский пенсионер в среднем получает от 3 000 до 5 500 юаней в месяц (410 - 750 долларов). Размер выплат варьируется в зависимости от численности населения и экономического развития регионов, а также поддержки из центрального бюджета. К примеру, в Шанхае и Пекине можно рассчитывать на пособие по старости в размере 5 200 юаней (720 долларов), в то время как в провинциях Цзилинь и Хунань на 3100 юаней (430 долларов).

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Откладывайте на комфортную пенсию сами

Три года назад Китай начал внедрять систему индивидуальных пенсионных накоплений, называемой «третьим столпом» пенсионной модели. Это относительно новая форма добровольного страхования, призванная дополнить существующую двухуровневую пенсионную систему, состоящую из базовых государственных выплат и взносов работодателей.

Как отметил вице-министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Ли Чжун, внедрение этой системы призвано дополнить существующие пенсионные программы и создать дополнительный резерв пенсионных средств.

Впервые нормативная база для «третьего столпа» была разработана в апреле 2022 года и разъяснена Госсоветом КНР в опубликованном официальном документе: «Мнение о содействии развитию системы индивидуальных пенсионных накоплений». Как принято в Китае, проект сначала был запущен в пилотном режиме в 36 городах и регионах, а в декабре 2024 года, после внесения изменений и дополнений, распространен на всю страну.

С момента введения этой системы ее участниками стали 72,79 миллиона человек. В большинстве своем это лица, достигшие возраста 30-40 лет. Однако активными пользователями остаются пока что лишь 28,7%.

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Особенности индивидуальных пенсионных накоплений в Китае

В соответствии с утвержденными требованиями, стать участником системы индивидуальных пенсионных накоплений могут только граждане, которым предусмотрена базовая государственная пенсия КНР.

Каждый участник может ежегодно откладывать на специальный пенсионный счёт не более 12 000 юаней (примерно 1650 долларов) в одном из 23 коммерческих банков. Эти средства подлежат вычету из общей суммы налоговых отчислений граждан.

Средства, находящиеся на индивидуальном пенсионном счете, вкладчик вправе самостоятельно инвестировать в определенный перечень инвестиционных продуктов, включая индексные фонды, государственные облигации и другие активы. В апреле 2025 года этот перечень был расширен до 1014 наименований.

Со своей стороны, финансовые учреждения должны информировать владельцев счетов об уровне рисков при покупке тех или иных финансовых инструментов, рекомендовать подходящие продукты в зависимости от инвестиционных предпочтений и возраста участника, а также предлагать услугу инвестиций по умолчанию.

Кстати, изъять свои индивидуальные пенсионные накопления возможно и до наступления пенсионного возраста, но на определенные и установленные законом нужды. В утвержденный государством список оснований включены полная утрата трудоспособности, переезд на постоянное место жительства в другую страну, лечение тяжелого заболевания, получение пособия по безработице или помощь в виде прожиточного минимума.

Проводим параллели между РК и КНР

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

В Китае и Казахстане «третий столп» пенсионной системы имеет схожие черты и существенные различия. В нашей стране добровольные пенсионные взносы (ДПВ) имеют более продолжительную историю и берут начало еще в 1998 году. В 2025 году количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) казахстанцев по учету ДПВ составило 439 582 единицы.

В обеих странах средства вкладчиков направляются на инвестиции в финансовые инструменты. Однако управляют ими разные структуры: в Китае это банки, в Казахстане – преимущественно ЕНПФ, а также частные компании по управлению инвестиционным портфелем. Для стимулирования участия населения в системе, государства предоставляют налоговые льготы.

Имеются определенные различия в основаниях для досрочного изъятия добровольных накоплений. В Казахстане ими служат достижение пятидесятилетнего возраста, инвалидность, выезд на ПМЖ за рубеж и нахождение ДПВ в пенсионной системе не менее пяти лет. Отдельные положения перечня в Китае, включая полную утрату трудоспособности, тяжелые заболевания и пособия по безработице, могли бы быть адаптированы и в нашей системе.

Отличительной особенностью казахстанской модели является более гибкий подход, при котором вкладчик самостоятельно определяет сумму взносов, в то время как в Китае установлены годовые лимиты. Казахстанцы могут также рассчитывать на получение пенсионных накоплений с пятидесяти лет, а китайское население по достижению пенсионного возраста.

Взаимное заимствование опыта и отдельных элементов добровольных пенсионных программ может сделать «третий столп» пенсионной системы обоих государств более гибким и социально ориентированным.

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