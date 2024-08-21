Старый фейк о гибели 18 человек от антибиотика снова всплыл в Казнете

В Казнете вновь всплыла ложная информация о появлении в аптеках Алматы препарата «Цефтриаксон», после применения которого скончались 18 человек. Пост сопровождает видео, в котором сообщается, что членам организованной преступной группировки, занимающимся изготовлением поддельных лекарств в южной столице в период пандемии, вынесен приговор. Это старый фейк, который не раз опровергался, передает агентство Kazinform со ссылкой на Stopfake.kz.

Впервые фальшивое сообщение появилось в Сети в феврале 2023 года. Его назвали ложным в Министерстве здравоохранения РК. Повторно фейк заполонил соцсети в июне 2023 года.

- Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) на «Цефтриаксон» с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало, - сообщила тогда пресс-служба Минздрав РК.

Как сообщает сайт Stopfake.kz, видео тоже очень старое. Оно размещено 17 ноября 2021 года онлайн-ресурсом ZTB. В видео действительно говорится об ОПГ, занимавшейся подделкой лекарств во время пандемии. При этом в ролике нет информации, что речь идет об антибиотике «Цефтриаксон» и 18 умерших.

Сообщение прокомментировали в Комитете медицинского и фармацевтического контроля РК.

- Информация о происшествии не является достоверной и распространялась еще с 2020 года. Кроме того, Министерством здравоохранения РК данная информация опровергалась, она не является действительной. При этом в адрес Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК и территориального подразделения Комитета по г. Алматы жалобы не поступали. В Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий зарегистрировано 50 лекарственных средств с МНН «Цефтриаксон». Согласно Правилам отнесения лекарственных препаратов к категориям, отпускаемым без рецепта и по рецепту, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 января 2021 года № ҚР ДСМ-4, лекарственное средство с МНН «Цефтриаксон» отпускается только по рецепту врача. Комитет медицинского и фармацевтического контроля призывает граждан доверять только официальной информации и избегать распространения слухов и фейков», — сообщили в пресс-службе КМФК РК.

Как отмечает сайт Stopfake.kz, таким образом выяснилось, что это старый фейк.