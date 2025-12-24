Старый боеприпас взорвался в Иордании: есть погибший

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате взрыва старого взрывного устройства в районе эд-Дулейль провинции Зарка на северо-востоке Иордании.

Об этом сообщило Управление общественной безопасности королевства во вторник.

По данным ведомства, пострадавшие занимались сбором металлолома и перевозили найденные материалы, среди которых находился старый боеприпас. Взрыв произошел в момент, когда они попытались разрезать подозрительный предмет. Один из пострадавших скончался вскоре после доставки в больницу, двое других продолжают получать медицинскую помощь, их состояние оценивается как различной степени тяжести.

На место происшествия были направлены профильные службы, район взрыва был оцеплен. Правоохранительные органы проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

В Службе общественной безопасности Иордании выступили с экстренным предупреждением к гражданам, призвав ни при каких обстоятельствах не прикасаться к подозрительным металлическим предметам, обнаруженным в открытой местности, не перевозить их в жилые районы и незамедлительно сообщать о находках в компетентные службы.

