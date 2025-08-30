Старые 5000 тенге не исчезнут из обращения — глава Нацбанка успокоил казахстанцев

Глава Нацбанка напомнил, что действует стандартная норма параллельного обращения.

— Она не изымается из обращения, она уходит из обращения по мере того, как мы рассчитываем. То есть, банки получают от физлиц и юрлиц и потом просто сдают нам в хранилище, — пояснил Тимур Сулейменов.

По его словам, «хоть через год, через два, хоть через три, у кого старые 5000 остались, они могут прийти в областной филиал Национального банка и сдать по такому же номиналу. Мы дадим новые банкноты, заберем старые, никаких проблем нет».

Ранее стало известно, что Нацбанк ограничит потребительские кредиты сроком свыше пяти лет.