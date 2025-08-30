РУ
    18:08, 29 Август 2025 | GMT +5

    Старые 5000 тенге не исчезнут из обращения — глава Нацбанка успокоил казахстанцев

    Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге в Астане сообщил о возможности выхода из обращения купюры номиналом 5000 тенге старого образца. Некоторые казахстанцы обеспокоены этим, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Глава Нацбанка напомнил, что действует стандартная норма параллельного обращения.

    — Она не изымается из обращения, она уходит из обращения по мере того, как мы рассчитываем. То есть, банки получают от физлиц и юрлиц и потом просто сдают нам в хранилище, — пояснил Тимур Сулейменов.

    По его словам, «хоть через год, через два, хоть через три, у кого старые 5000 остались, они могут прийти в областной филиал Национального банка и сдать по такому же номиналу. Мы дадим новые банкноты, заберем старые, никаких проблем нет».

    Ранее стало известно, что Нацбанк ограничит потребительские кредиты сроком свыше пяти лет. 

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
