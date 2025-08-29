Нацбанк РК ограничит потребительские кредиты сроком свыше пяти лет

Тимур Сулейменов отметил, что уже приняты шаги для ограничения потребительского кредитования.

- В прошлом году на законодательном уровне и в этом году на подзаконном уровне целый ряд мер был принят по ограничению потребительского кредитования. И мы видим результаты. Если у нас в прошлом году рекордные темпы были 39%, то в этом году темпы снизились до 30%. Но все равно 30% - это тоже высоко, - сказал он.

Подробнее о дальнейших мерах рассказал его заместитель Акылжан Баймагамбетов.

По его словам, регулятору переданы полномочия по макропруденциальному регулированию.

- Сегодня буквально зарегистрировано постановление правления Национального банка о том, что макропруденциальные нормативы устанавливаются самим Национальным банком. Коэффициент долговой нагрузки, определенные меры там уже предприняты. Банки должны будут более тщательно валидировать доходы граждан для того, чтобы не было задвоения, чтобы доходы из воздуха не рисовались, - пояснил Баймагамбетов.

Он отметил, что в новых правилах вводятся и ограничения по срокам кредитования.

- В целом также будут ограничены потребительские кредиты, выдаваемые на более длинные сроки. Не секрет, что начали удлиняться сроки потребительских кредитов для того, чтобы вписаться в коэффициент долговой нагрузки. Но мы видим, что впоследствии дефолт-рейты (default rate) по таким кредитам растут. И, соответственно, они выпадают в необслуживаемые кредиты. Поэтому потребительские беззалоговые кредиты свыше пяти лет будет невозможно выдавать. Такого рода ограничение также появилось в этих правилах. Мы очень внимательно эту ситуацию отслеживаем, - подчеркнул замглавы Нацбанка.

Кроме того, с апреля 2026 года должен быть сформирован секторальный контрциклический буфер капитала.

- По правилам на его формирование дается 12 месяцев. Соответственно, с апреля 2026 года он уже должен быть сформирован в размере 2 процентных пунктов. До конца года в обязательном порядке будет проведено заседание совета по финансовой стабильности, на котором мы оценим и, возможно, добавим проценты к этому буферу, - сообщил Акылжан Баймагамбетов.

Он также подчеркнул, что цель Нацбанка - не остановить потребительское кредитование, а снизить темпы его роста.

- Наша задача - не остановить потребительское кредитование. Это тоже продуктивная часть экономики. Она помогает торговле. Но рост выше 30% всех нас беспокоит. С этой точки зрения здесь важно нагрузку увеличивать постепенно, внезапный шок, внезапная остановка никому не нужна. Это негативно отразится на торговле и финансовой стабильности банков. Но и темпы роста в 30% - они чрезмерны, - резюмировал он.

Ранее глава Нацбанка объяснил решение по сохранению базовой ставки на уровне 16,5% годовых с коридором ±1 п. п.