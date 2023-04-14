АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Станислав Канкуров избран председателем Алматинского городского филиала партии Amanat. Он ранее занимал должность председателя маслихата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы партии, он был назначен председателем путем открытого голосования в ходе внеочередной XXXIII конференции городского филиала партии. В ней также участвовал исполнительный секретарь «AMANAT» Елнур Бейсенбаев.

В настоящее время в Алматы в рядах партии состоят порядка 52 тысяч человек, функционирует 246 первичных партийных организаций.