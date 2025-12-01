РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:56, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стандарт педиатрической помощи обновили в Казахстане

    В 2025 году в стране значительно укреплена система раннего выявления и сопровождения детей с рисками нарушений развития, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Фото: pixabay

    Как сообщили в Минздраве, обновлен стандарт педиатрической помощи, ориентированный на раннюю диагностику, вмешательство и комплексную поддержку детей с рисками нарушения развития с первых месяцев жизни. 

    На базе организаций ПМСП открыто 290 Центров раннего развития и вмешательства, а также создано 139 педиатрических отделений.

    При поддержке ЮНИСЕФ внедряется руководство GMCD по мониторингу развития детей раннего возраста. Обучено 18 мастер-тренеров.

    Для повышения качества помощи во всех регионах созданы учебно-методические центры по универсальной прогрессивной модели патронажного наблюдения и интегрированного ведения болезней детского возраста.

    Сформирована единая система профессиональной поддержки специалистов, включая регулярные обучающие программы, Журнальный клуб и еженедельное обучение неонатальных медсестер по выхаживанию недоношенных детей. Комплексное развитие ранней помощи стало одним из ключевых факторов снижения младенческой смертности и роста выживаемости детей в стране.

    Ранее сообщалось, что свыше 40 тысяч детей с особенностями развития получили медпомощь в новых центрах. 

    Дети Здоровье Женщины и дети Минздрав РК
